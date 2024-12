Influencerica (34) preminula na događaju: Zamolila je da je odvezu u bolnici, ali svi su je prvo htjeli slikati

Influencerica Dominique Brown (34) preminula je nakon što je imala alergijsku reakciju na hranu na jednom blagdanskom događaju koji je organizirao BoxLunch u četvrtak, 5. prosinca, prenose People i Daily Mail. Pišu kako je na događaju koji je održan u Los Angelesu, Brown navodno konzumirala hranu u kojoj je bio sastojak na koji je 34-godišnjakinja alergična. Navodno je prije konzumiranja osoblje pitala sadrži li hrana sastojak na koji je alergična, na što su joj odgovorili kako ga ne sadrži.

Na društvenoj mreži X jedna osoba koja tvrdi da je poznavala Brown napisala je: - Ona je bila najbolja prijateljica moje mame 10 godina. Pitala je ima li kikirikija u hrani i svi su joj rekli da nema. Kad je kušala hranu istog trenutka počela se osjećati loše, zamolila je nekoga da je odveze u bolnicu no svi su odbili i prvo su se htjeli slikati. - napisala je na društvenoj mreži jedna korisnica. Patrick Ramos, brat preminule influencerice oglasio se na njezinom profilu na Instagramu gdje se obratio njezinim vjernim pratiteljima koji su bili u šoku kada su saznali za ovu tragičnu vijest.

Apparently a Black woman content creator passed away at an influencer event due to a food allergy??



Where tf is the public statement addressing this????