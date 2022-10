Influencera rasplakalo pitanje Ive Šulentić u emisiji: 'Nju bih sad nazvao i rekao da sam ovdje'

Prva emisija glazbenog showa "Zvijezde pjevaju" na redu je ove subote, a ususret početku emisije kandidati su se predstavljali u emisiji "Kod nas doma". Par koji se predstavio gledateljima u četvrtak bili su influencer Marco Cuccurin (21) i njegova mentorica, glazbenica Mia Negovetić (20).

Voditeljica Iva Šulentić Marca je prvo upitala o poslu influencera te je konstatirala da to nije zapravo lak posao kao što se predstavlja.

- Nije. Influencer mora sam sebi biti vizažist, frizer, ali onda dolazimo do produkcije sadržaja. Ja moram imati veliko znanje o kamerama, laptopima, objektivima, svemu onome što na televiziji radi veliki broj ljudi, a ja sam jedan koji čini i stvara taj sadržaj. Ima to veliku težinu i nadam se da će mi ova emisija pomoći razbiti taj stereotip toga da je biti influencer jednostavno jer da je jednostavno, onda bi svatko to i radio", kazao je Marco i dodao da je zapravo cilj svega da to publici izgleda jednostavno.

Šulentić je istaknula kako je on prema svojim pratiteljima jako iskren.

- Takav sam po prirodi. Inače sam vrlo emotivan i vrlo iskren. Nadam se da će to i publika 'Zvijezde pjevaju' vidjeti. Meni je uvijek bio cilj biti 100% iskren i obećao sam sam sebi čim sam ušao u javni svijet da ću to biti od početka do kraja i da si neću dopustiti da glumim samo da bih se nekome svidio - odgovorio je.

- Kada već govorimo o tome što si sve otkrivao svojim pratiteljima, znam da si posvetio ovaj nastup u showu 'Zvijezde pjevaju' svojoj majci, koja ti je bila velika, velika podrška i danas si to što jesi i zbog nje. Nažalost, majka ti je preminula - kazala je potom voditeljica, a to je poslije i rasplakalo Marca.

- Je, ali evo, uvijek osmijeh na licu i dok sam znao da ćemo pričati o ovoj temi, a da zvuči optimistično jer je, želim o njoj uvijek pričati optimistično - započeo je Marco i zaplakao dok je izgovarao: - Nju bih sigurno sad nazvao i rekao da sam u ovoj emisiji i gledala bi ovo. Ali ono najbitnije, zaista je uvijek htjela da se bavim glazbom i drago mi je da sam dobio priliku u ovom showu to pokazati da mogu i siguran sam da ću zajedno s radom moje mentorice Mije Negovetić uspjeti napraviti veliki napredak i da će to ljudi prepoznati, a mama me možda ne gleda ovako, ali me gleda negdje drugdje.

Marco je pobrisao suze, a Šulentić ga je odmah uhvatila za ruke za utjehu, prije nego što se u emisiju uključila i mentorica Mia.

