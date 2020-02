Indira progovorila o majčinstvu: 'Već dugo razmišljamo o posvojenju, nisam prihvatila da mi nije suđeno'

Pjevačica Indira Levak imala je vrlo uspješnu prošlu godinu, a pred njom su još poneki izazovi. Krajem 2018. godine promovirala je svoj prvi samostalni album "Valkira", održala brojne koncerte diljem regije, a napisala je i novu pjesmu s kojom se sprema za nadolazeću Doru.

Pjesma se zove "You Will Never Break My Heart", a uglazbio ju je Branimir Mihaljević. Nakon Dore pjevačica se sprema za novi izazov - bit će jedna od članica žirija za novu sezonu "Tvoje lice zvuči poznato" koja svi već željno iščekuju.

Indira i van glazbene scene ne miruje te se bavi dizajniranjem namještaja, a povrh svega toga pjevačica nikad nije izgledala bolje.

Nedavno je sa suprugom Miroslavom udomila još jednu životinju - kujicu Zetu iz Dumovca. No, ne krije kako postoji mogućnost da ljubavlju prema svojim životinjama nesvjesno nadoknađuje, još neostvareno, majčinstvo.

- Možda i jesam podsvjesno. U dubini duše ja sam žena kao i sve druge, nježna i emotivna, ali život ponekad teče onako kako ne želimo. Postoje stvari na koje možemo utjecati, ali i one na koje nemamo nikakav utjecaj. Ako na nešto mogu utjecati, trudim se to učiniti što bolje, a ako ne, treba s tim naučiti živjeti - rekla je Indira.

Dodala je da je ta tema, za sve njezine kolegice koje se još uvijek nisu ostvarile u majčinstvu, vrlo bolna.

Foto: Instagram

- Od najranije dobi svaka curica igra se s lutkicama i bebama u kolicima. Slučajno? Naravno da ne, to je jednostavno urođen nagon svake djevojčice, a kasnije i žene. Da nije tako, ljudska vrsta prestala bi postojati. Kod mene taj osjećaj tinja od najranije mladosti, a ja još nisam prihvatila da mi nije suđeno. Nada umire posljednja! - rekla je pozitivna Indira.

Rekla je da i ona i suprug Miroslav jako puno vole djecu te da vjeruje da bi bili najbolji roditelji na svijetu.

- Već dugo razmišljamo o posvojenju, ali u zemlji birokracije i komplikacije to nije baš jednostavno. Imamo nekoliko prijatelja koji su zbog toga prošli pravi pakao i poručili nam da ne bi to više nikada ponovili. S te strane malo oklijevamo, jer smo oboje emotivci - priznala je i dodala da ih je malo ohrabrio dokumentarac o Sergeu Ibaku, košarkašu Toronto Raptorsa, koji je odrastao u siromašnom Kongu gdje djeca spavaju na ulicama ili zemljanim podovima u skučenim prostorijama te imaju jedan obrok dnevno.

- Prema dostupnim informacijama, tamo je puno jednostavnije dobiti skrbništvo, pa ćemo vidjeti što će donijeti budućnost... - rekla je Indira za Gloriju.