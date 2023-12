Ida Prester: 'Braniteljske udruge bi za nasilnike iz njihovih redova trebale tražiti još veće kazne'

Hrvatska drži neslavno treće mjesto po broju ubojstava žena u Europskoj uniji. Kako se protiv takvih trendova boriti, koja je važnost edukacije, gdje su potencijalna rješenja te u čemu se očituje važnost aktivizma, u emisiji Nedjeljom u 2 objasnila je aktivistica i pjevačica Ida Prester. Prester je poručila kako svaki oblik aktivizma ima smisla te ustvrdila kako bi se svi njime trebali baviti.

- Ima itekako smisla. Mislim da ništa nema više smisla od aktivizma. Svi bi se trebali baviti nekim aktivizmom. Da nije bilo aktivizma, ja kao žena ne bih mogla pričati u ovom studiju, rekla je.

- Ne vjerujem da postoji neka neočekivana sila s neba koja dođe i riješi stvar ili neki prosvjećeni apsolutist. Ta vremena su prošla. Ako želimo da se stvari promijene, to mora krenuti od nas. Institucije će onda slijediti nas, dodala je.

Pjevačica je objasnila što ju je motiviralo da pokrene kampanju "Štit".

- Stvari se dogode slučajno. To nije trebala biti kampanja. To je bila samo pjesma. Dogodilo se užasno ubojstvo u Gradačcu koje je imalo dodatnu strašnu komponentu, prenošeno je uživo na Instagramu. Neki su čak lajkali i navijali za ubojicu. Meni je to bilo strašno.

Otkrila je da je dobila brojne poruke žena koje nisu znale gdje krenuti

- Dobila sam stotine poruka žena koje ne znaju gdje krenuti. Koje žive sa strahom i boli, i meni se obraćaju kao nepoznatoj osobi za koju vide da je senzibilizirana za tu temu. Našla sam se u situaciji da pronađemo partnere ta to bude neka veća stvar. Nije to samo hrvatska, srpska ili bosanska priča. Grozna je situacija u sve tri zemlje, poručila je. Istaknula je kako je htjela uključiti javne osobe iz svih sfera života kako bi se povećao doseg kampanje.

- Pala mi je na pamet ideja da uključimo javne osobe s cijelog Balkana, ali različite. Inzistirala sam da tu bude puno muškaraca. Muškarci su tu (ubojstvo u Gradačcu) bili kolateralne žrtve, ali su to isto platili životom. To je društveni problem, problem svih nas, naglasila je.

- Htjela sam da pozovemo ljude iz različitih sfera. Da tu bude glumac Andrija Milošević, glumica Anđelka Prpić, da to budeš ti (Aleksandar Stanković), da to bude Seka Aleksić, neka diva na Balkanu koja ima doseg koji ja nemam. Tu ima puno sportaša, kickboxera, književnika itd.. Sigurna sam da kampanja "Štit" ima neke rezultate. To su sve ljudi iz različitih sfera, ali smo svi na istoj strani, dodala je.

Prester je rekla da je zadovoljna rezultatima kampanje budući da je svaka spašena žena za nju predstavlja uspjeh.

- Meni je najavažniji feedback od brojeva telefona. Razgovarali smo s ljudima je li se povećao broj zvanja nakon kampanja. Oni su rekli da ne samo da se povećao, nego da su se četiri žene direktno referirale na kampanju. Četiri se čini jako malo, ali ako ideš jednu po jednu žrtvu analizirati. Sedam ubojstava je bilo u RH. Ako je jedna od njih možda bila ta, a sada je u procesu i uspjeli smo joj pomoći - ništa više ne možeš očekivati od te kampanje, zaključila je. Prester se osvrunla i na kampanju "Seksizam naš svagdašnji" u kojoj se pozabavila seksističkim komentarima na profilima žena na društvenim mrežama.

- To su grozne stvari. U prvih 15 minuta, kada sam išla istraživati komentare na profilu Klare Buntić, koju sam popratila, instinktivno znaš da su ljudi u stanju napisati svašta. Ona (Klara) je mlada majka iz Ljubuškog koja je izašla u javnost na vrijeme i dobila medijsku zaštitu jer policija ni sudstvo nisu htjeli pomoći. Ona je napravila audiosnimku svog muža kako je tuče i ja sam samo gledala komentare na to, to je strašno, upozorila je.Ustvrdila je kako je glavni problem u nevjerovanju žrtvi koje je popraćeno ponižavanjem.- Način na koji oni ne vjeruju žrtvi, ponižavaju je i preispituju. Komentari poput: "Vidi je kako izgleda, ona sigurno stoji samo pred ogledalom, uzima mu pare i laže", prisjetila se.

Upozorila je da u ovakvom obliku nasilja sudjeluju i žene,

- Komentare pišu i žene. Nasilnici su i žene. Ja bih voljela da se zna da ovo nije rat žena protiv muškaraca. Ovo je rat protiv nasilja, zaključila je.

Kada se radi o kaznama za počinitelje nasilja, Prester je upozorila na loše provođenje postojećih zakona.

- Iz onog svega što ja znam je problem u provedbi. Isklizne se, ublažavanje kazne jer je netko bio branitelj. Braniteljske udruge bi trebale reći da bi još gora trebala biti kazna i distancirati se od njih. Jedan put je taj zakonodavni, ali svakako je početak i temelj svega obrazovanje. Meni je grozno da mi još uvijek nemamo ni građanski, ni spolni, ni zdravstveni odgoj, rekla je.

Ustvrdila je da društvo mora kolektivno djelovati kako bi natjeralo institucije da rade svoj posao.

- Mora ti se probuditi poriv da nešto napraviš. Ako ti se probudi, idemo svi zajedno. Idemo napraviti taj štit. Nadam se da će to imati nekog efekta i da ćemo natjerati institucije da radi taj posao, kazala je. Prester se objasnila kako je njena pjesma "70" posveta starosti onako kako je ona vidi. Osvrnula se i na imperativ vječne mladosti za kojeg smatra da nije dobar.

- To je bila neka moja posveta starosti kako je ja vidim. Nasuprot svih medijskih silnica koje nas uvjeravaju da je starost nešto ružno i odvratno. Ja starost doživljavam drugačije i nadam se da će biti bar upola kako je ispalo u mom spotu. želim promovirati starost kao jedno doba koje može biti ispunjujuće. Jako mi je teško vidjeti takav pritisak, to nije više ni pritisak, to je jedan fašizam mladosti sa svih strana, rekla je.

Upozorila je na utjecaj industrije koji već od mladih dana trenira ljude da konzumiraju kozmetičke proizvode.

- Svi smo pali na utjecaj industrije koja na našoj nesigurnosti okreće ogroman novac. Vidiš djevojčice od 19,19 godina koje kupuju prve tretmana i kreme protiv bora. Nisam ni ja imuna i ja koristim svašta. To je igra bez granica, spirala nezadovoljstva gdje samog sebe pumpaš, kazala je.

Na pitanje je li ta borba unaprijed izgubljena bitka odgovorila je to ne trebamo doživljavati tako.

- Znam da je to u korijenu tog problema, ali mi moramo raditi na sebi da to ne doživljavamo tako, zaključila je.

