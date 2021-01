Hrvatski animirani film u konkurenciji za Oscara!

Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa odnosno Accidental Luxuriance of the Translucent Water Rebus, kako je preveden crtani film uspješnog hrvatskog redatelja Dalibora Barića našao se u konkurenciji za ovogodišnjeg Oscara! Kako piše američki filmski portal The Wrap, prije samo tjedan dana činilo se kako će ovogodišnja konkurencija za najbolji crtani film, odnosno nagradu Oscar ostati na tek 13 filmova. Međutim, naglo se konkurencija povećala na čak 27 filmova zahvaljujući međunarodnim kandidatima.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL 12.03.2018., Zagreb - Dalibor Baric, redatelj i animator. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Nemam pojma. Nisam ni ovo vjerovao. Moj producent je prijavio a ja sam mislio da pretjeruje. Onako, zvučalo mi je više kao šala, rekao nam je jučer vidno uzbuđeni Barić. Iako je odlični Pixarov Soul evidentan favorit, ne treba isključiti niti iznenađenje, a za svakoga, pogotovo za našeg predstavnika nominacija bi bila doista ravna samom Oscaru. Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa film je o Martinu koji je u bijegu jer je pokušao boriti se protiv sustava, dok je Sara konceptualna umjetnica. Zajedno se pridružuju zajednici revolucionara na selu, a za petama im je policija. Redatelj kaže da je nakon snimanja u studiju trebalo još oko šest mjeseci slaganja i animiranja u priči koja bi mogla rezonirati kod američke publike.

- Da, nadam se ne u Qanon smislu! Teško je ukratko opisati. Ima priču ali nije linearno i jasno kao dan. Bliže nekom eksperimentalnom romanu po strukturi, hrpu je referenci i enigmi u filmu opisao je strukturu svojeg filma. Glasove su u filmu posudiliPavlica Bajsić, Boris Bakal, Mario Kovač, Nikša Marinović,Frano Mašković, Rakan Rushaidat, Željka Veverec i Ana Vilenica.

Film je već bio na nizu festivala, Barić se nada da će se prikazivati i u domaćim art kinima. Američki novinar Steve Pond s The Wrapa posebno ga je istakao među internacionalnim naslovima navodeći, očito bez dovoljno predznanja, kako se radi o 'hrvatskom filmu s intrigantnim i zbunjujućim naslovom'. Uz Barićev film tu su i filmovi iz Poljske, Danske, Latvije, Južne Koreje…