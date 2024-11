Hrvatske obožavateljice u suzama se oprostile od pop-zvijezde Liama Paynea

Hrvatski fanovi danas su se na maksimirskom Vidikovcu oprostili od tragično preminulog glazbenika Liama Paynea, bivšeg člana One Directiona.

Među fanovima su većinom bile djevojke, koje su ostavljale cvijeće, svijeće i dirljive poruke,a neke od njih su se i rasplakale.

Liam Payne postao je popularan kao član One Directiona, jednog od najpoznatijih boy bendova. Suci britanskog The X Factora 2010. su formirali grupu, čiji su članovi bili Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan i Zayn Malik.

Ubrzo nakon toga postigli su globalni uspjeh i postali jedan od najprodavanijih bendova desetljeća.

Energične izvedbe, šarmantne osobnosti i stil odijevanja koji su ubrzo kopirali mnogi tinejdžeri, učvrstili su njihov status globalnih ikona pop kulture. S bendom je Payne izdao pet albuma, a nakon što su odlučili uzeti pauzu 2015. godine, započeo je solo karijeru.