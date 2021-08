Hrvatska pjevačica se razljutila: Želim gospodina na ulici, kuhara u kuhinji, batlera u wc-u...

Pjevačica Neda Parmać (36) na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je pozirala u donjem dijelu kupaćeg kostima i majici kratkih rukava, a u opisu je napisala poduži tekst. Istaknula je da je normalno da godinama slušamo i da nas se uči što muškarci žele od žene odnosno što ih 'pali'. „Žele damu na ulici, domaćicu u kuhinji i kurvu u krevetu. Godinama su nam servirali članke kako se ponašati kad muž dođe s posla. Sjećam se jednog... Djecu pošalji u sobu, moraju biti tiha, serviraj večeru, ne pitaj ništa, obraćaj se samo ako ti se obrati prvi... čak sam i ja na svoje uši čula "ako te malo oklepi, to je zato jer si zaslužila", napisala je pjevačica u opisu te dodala da je neki dan na kavi gledala par koji je sjedio za stolom pored njezinog. „Ona napucana od glave do pete, usne, cicke , pa japanske obrve, francuska manikura, frizurica, trepke, full make up... I frajer, jedva počešljan u bermudama“, opisala je Parmać prizor te dodala da je sigurna da postoje iznimke. „

Frajeri koji su izašli iz špilje i vrhunac im nije zurenje u vatru. Mi smo očito evoluirale, hendlamo čak po dva tri posla, djecu, domaćinstvo... Je li moguće da nas još uvijek privlače špiljski ljudi u bermudama s jedva počešljanom kosom s istim prohtjevima?!“, zapitala se. Na kraju je dodala da žena treba znati gdje joj je mjesto. „Pa eto žene, nađite si mjesto“, napisala je te dodala da i ona ima neke zahtjeve, ali i da je sigurna da će se mnoge žene složiti s njom. „Želim gospodina na ulici, kuhara u kuhinji, batlera u wc-u, babysittera u parku, masažera evo gdje god hoće, može krevet, može kauč, psihoterapeuta u dnevnom boravku i naravno, pastuha u krevetu“, opisala je te dodala da ako se još nečega sjeti da će napisati.

U komentarima su se s njom složile i njezine kolegice Pamela Ramljak, Nives Celzijus i Žanamari Perčić. Ramljak joj je napisala da se apsolutno slaže. „Manje mi ni ne treba, mogu sama, hvala“, poručila je. „Pastuha u krevetu i van kreveta čisto da nam ne dosadi“, rekla je Celzijus svoje viđenje. S njom su se složile i brojne njezine pratiteljice. „Moj naklon za tekst“, poručila joj je jedna. „Amen“, rekla je druga.

Foto: Instagram screenshot Podsjetimo, pjevačica i članica grupe Gelato Sisters ove je godine proslavila osmu godišnjicu braka sa suprugom Damirom Klačarom. Klačar je član zbora zagrebačkog HNK-a, a oni su i roditelji djevojčice Adriane. Nedavno je istaknula i da su ona i suprug pravi mali tim te da sve dnevne obaveze obavljaju podjednako.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"