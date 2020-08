Hrvat koji je radio s Ericom Robertsom snima triler u Baranji: 'Ovo je ispunjenje mog sna'

Iako je filmska industrija jedna od najteže pogođenih pandemijom, u Hrvatskoj se ipak i dalje snimaju strane produkcije. I to u Baranji, gdje se snima “Unbound Evil”, mistery-thriller s hibridno strukturiranom pričom, kako nam je to objasnio Vjekoslav Katušin, producent i redatelj filma.

Povratak u domovinu

– Rođen sam u Njemačkoj, no moji su odavde, iz Baranje. Tako da sada ispunjavam svoj san. Zapravo, svaki svoj film barem jednim dijelom snimam u Hrvatskoj. Jer ovdje su predivne lokacije na kojima se može snimati sve, od trilera, preko fantastike, horora, westerna, baš sve. Tako sam lani sa svojom produkcijom Dream Team Pictures snimao C.L.E.A.N., gdje je nastupao Tom Sizemore, pretprošle godine opet ovdje na istoku Hrvatske Someone Dies Tonight u kojem je nastupao Eric Roberts, ali i Christopher Lambert. Costasa Mandylora s kojim otprije surađujemo imamo i u ovom filmu. Svi su bili oduševljeni Hrvatskom i voljeli bi se vratiti. Svima je njima naša zemlja danas itekako poznata, dobro znaju kamo idu i rado dolaze. Često će zbog toga pristati i na smanjenje svoje uobičajene cijene. Nastojim u svakom filmu angažirati hollywoodskog glumca, kaže Katušin, koji veći dio godine i provodi u Baranji.

Foto: Privatni album

Jasno je i kako se u Hrvatskoj filmovi mogu snimati i znatno jeftinije, odnosno troškovi su produkcije znatno niži nego u, recimo, Njemačko ili Americi, a s vremenom se u Hrvatskoj okupio kvalitetan kadar koji može iznijeti praktično bilo koju produkciju. Podsjetimo, prije dvije godine medijska je senzacija bila dolazak Erica Robertsa u Hrvatsku. Roberts je, osim što je brat Julije Roberts, jedne od najpoznatijih hollywoodskih glumica, i zvijezda više blockbustera 90-ih godina, i majstor borilačkih vještina.

Foto: Privatni album

Toma Sizemora vjerojatno također ne treba predstavljati jer se radi o zvijezdi filmova poput “Spašavanje vojnika Ryana”, pa “Prave romanse”, “Pada crnog jastreba”. Costasa Mandylora sjetit ćemo se iz horor filmskog serijala “Slagalica strave”. Dio je filma “Unbound Evil” snimljen kao igrani, a većim dijelom će izgledati kao dokumentarni film sastavljen od pronađenih zapisa, onako kako je to, primjerice, bilo u poznatom “Blair Witch Projectu”. Vojnici u filmu ulaze u napuštenu crkvu gdje pronalaze tablet na kojem se nalaze snimke koje upućuju na to da su oni koji su snimke napravili u šetnji šumom, “ukletoj planinarskoj turi” s bivšim svećenikom došli u dodir s paranormalnim, odnosno nevidljivim zlom koje ima neke veze s napuštenom crkvom. Ekipa filma međunarodna je, glavni glumac Morad Azzaoui je iz Španjolske, Raquel Montes iz Amerike, Marijana Zelić naša je glumica, Hubertus Geller je iz Njemačke, kao i Ramona Gante te pjevač Pat Wind.

Foto: Privatni album

– Pandemija? Da, C.L.E.A.N. je trebao imati premijeru u travnju u Chinese Theater u Los Angelesu, no zatvorile su se granice, premijere nije moglo biti, a ni promocije filma. Pomaknuta je na početak sljedeće godine nakon čega ide i na Netflix. Someone Dies Tonight je u postprodukciji, nedostaje još nekoliko kadrova i to upravo zato što smo uspjeli dobiti Lamberta, izaći će krajem iduće godine. Što se mjera tiče, uvijek napravimo dobru pripremu pa nitko nije imao problema na granici. Osim glavne glumice koja je dolazila iz Amerike pa joj je avion iz Bostona otkazan te je morala obaviti test na koronavirus u Parizu, koji nas je stajao 170 dolara za oko 20 minuta provjere. Ako mene pitate, to je pretjerivanje, da ne koristim neku težu riječ. Nema pozitivnih, mjera se držimo, razmaka, dezinficiranja, uživamo dok radimo. Costas nije imao takvih problema dolazeći iz Las Vegasa, sletio je ravno u Njemačku, ovdje ga čeka 12 stranica scenarija koje će kao i uvijek svladati bez problema – kaže Katušin, koji se na koprodukcije rijetko odlučuje uspijevajući, kako kaže, zatvoriti financijske konstrukcije te ostaviti svoje filmove u cijelosti neovisnima.

Bez posljedica

U filmu koji sada snima u Baranji dosta će se raditi i u studiju, računalno izvedene animacije kako bi film i njegov “found footage” izgledali što uvjerljivije, kao i filmovi poput Cloverfielda. Iz dosad snimljenih filmova nastalih u produkciji Vjekoslava Katušina i njegove produkcije osnovane 2015. godine vidi se da je riječ o netipičnim filmovima najčešće izvan žanrovskih pravila, no Katušin kaže da s distribucijom nema problema kakve imaju blockbusteri koji se u vrijeme pandemije najčešće odgađaju. – Distribuiramo praktično u cijelom svijetu, svi su filmovi na engleskom, mogu na svako tržište. Pandemija na nas ni u tom smislu ne utječe – kaže Katušin.•