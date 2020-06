Houdek ogorčen: 'Mediji i radijske postaje u Hrvatskoj ignoriraju ovu pjevačicu jer je iz BiH'

Pjevač Jacques Houdek odlučio je na Facebooku progovoriti o bosanskohercegovačkoj pjevačici Ilmi Karahmet koja je sudjelovala u X Factoru. Naime, pjevač tvrdi da ju hrvatski glazbeni klanovi ignoriraju zbog njezina imena.

"ILMA KARAHMET. Glas od kojeg vam se naježi svaka dlačica na tijelu. Emocija samo takva! Ipak, ne čujemo ju u “hrvatskom” eteru, ne čitamo o njoj u “našim” medijima. Zašto, pitate se? Zato jer je draga i megatalentirana Ilma uglavnom (čast izuzecima!) stavljena na IGNORE. I to, vjerujte mi, isključivo iz razloga jer se zove Ilma Karahmet i dolazi iz BiH. Djevojka je došla “kod nas” i legitimno pobijedila na “našem” talent showu Rtl Zvijezde... Nakon toga odmah lansirala pjesmu PODIŽEM GLAS koju sam samo za nju sa zadovoljstvom napisao. Pokušali smo svim srcem podržati ju - no politike u glazbenom svijetu rekle su - NE", započeo je pjevač.

"O klanovima sam već dosta pisao - nema tu mjesta ni za "naše", ni za "tuđe" talente, već samo za njihove "cice mace". Osobno, za mene nema naših i tuđih - za mene samo postoje talentirani i netalentirani. Pa, zašto onda stalno neke prosjeke veličamo, a neke preočite i istinske talente ignoriramo? Nije Ilma jedina umjetnica iz BiH koju ignoriramo; ima ih još - Mayasar (jučer sam podijelio njenu novu pjesmu - gotovo da uopće nema reakcija), pa npr prekrasna Dalal koja ima doista poseban alt, Marija Šestić koja sevdalinke pjeva tako da ti istovremeno stanu i pamet i srce... and the list goes on... and on... I naravno, nije ovdje riječ samo o BiH... problem je daleko širi, nažalost. Kriteriji su jako pali, a čini se da i dalje padaju. Do kada, pitam se?" nastavio je Jacques.

"Poanta svega što vam pokušavam reći je - slušajte glazbu srcem pa ćete prepoznati istinske vrijednosti i prave talente, nemojte da vas ponese i vodi stav i (ne)ukus mase, ili da vas prevari dobar PR oko nekog napumpanog izvođača koji ustvari i nije nešto baš posebno. Vi kao publika itekako sve možete dobro čuti, vidjeti, a iznad svega - Osjetiti. Volim vas" zaključio je.