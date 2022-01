Holivudska slatkica zabrinula izgledom, fanovi u šoku pišu: 'Izgledaš skroz ispijeno'

Glumicu Annu Farris (45) u posljednjih nekoliko godina sve rjeđe možemo vidjeti u javnosti, a obožavatelje je sada iznenadilo njezino ispijeno izdanje koje povezuju s razvodom od glumca Chrisa Pratta (42) i skandala kada je njezin bivši suprug podijelio fotografiju s novom suprugom Kathrine koju je pohvalio, napisavši kako mu je život nevjerojatan i zahvalio joj što mu je podarila zdravu kćer. Mnogi su to shvatili kao poruku udarac bivšoj supruzi i njihovom sinu Jacku.

- Ljudi, pogledajte kako me gleda! Mislim, stvarno. Želim vam da pronađete nekog tko će ovako gledati u vas! Upoznali smo se u crkvi. Pružila mi je predivan život, prekrasnu, zdravu kćer, toliko glasno žvače da ponekad moram staviti čepiće za uši, ali to je ljubav!- napisao je glumac uz fotografiju sa sadašnjom suprugom Katherine Schwarzenegger (32).

Anna i Chris u braku su bili osam godina, a vjenčali su se nakon šest mjeseci zaruka nakon što su se upoznali na setu filma 'Take Me Home Tonight' iako je u to vrijeme glumica bila u braku s glumcem Benom Indrom.

-Tužni smo što moramo podijeliti da se razvodimo. Dugo smo se trudili i jako smo razočarani. Naš sin ima dvoje roditelja koji ga jako vole i zbog njega želimo ovu situaciju zadržati što privatnijom. Još se uvijek volimo, uvijek ćemo pamtiti zajedničke trenutke i sačuvati najdublje poštovanje jedno prema drugom- napisali su 2017. godine na društvenim mrežama.

Anana se nakon razvoda posvetila sinu, a neko se vrijeme nije pojavljivala u javnosti. Fotografi su je sada 'ulovili' u Santa Monici kada je odlazila s pilatesa, a njezino izdanje zabrinulo je brojne obožavatelje koji se pitaju ima li holivudska slatkica zdravstvenih problema.

