Hit-serija o jednom od najstrašnijih zločina u Americi koji je i dalje misterij: Tko je zapravo čudovište?

Na Netflix je prošlog tjedna stigla druga sezona antologijske serije "Čudovišta", u kojoj autor Ryan Murphy secira neke od najstrašnijih zločina koji su se proteklih desetljeća dogodili u Americi. U prvoj sezoni tako smo gledali priču o serijskom ubojici Jeffreyju Dahmeru, koja je dobila čak 13 nominacija za Emmy. Druga se zove "Priča o Lyleu i Eriku Menendezu" i donosi nam pogled na stravično ubojstvo koje se dogodilo 20. kolovoza 1989. godine, kada su braća Menendez u vili na Beverly Hillsu upucali roditelje Josea i Kitty.

Dok u prvoj sezoni nije bilo dileme o tome tko je čudovište, jer Dahmerova stravična ubojstva nisu ostavljala nikakvu dvojbu, Ryan u drugoj sezoni gledateljima ostavlja da sami prosude tko je čudovište – jesu li to braća Erik i Lyle koji su hladnokrvno s 15 hitaca iz sačmarica ubili svoje roditelje ili su to njihovi roditelji? Naime, tijekom suđenja, a i u samoj seriji, otkrilo se kako je Jose Menendez, ugledni glazbeni producent podrijetlom s Kube, godinama silovao svoje sinove, i to uz 'blagoslov' njihove majke.

Ubojstva bračnog para Menendez postala su jedan od najpoznatijih zločinačkih slučajeva u Americi krajem 20. stoljeća zbog moćne mješavine obiteljske drame, holivudskih veza, dramatičnih svjedočanstava i medijskog praćenja.

Obitelj Menendez činila se savršenim modelom američkog sna, barem prema standardima 1980-ih. Jose je bio uspješni glazbeni producent, a samo nekoliko godina prije ubojstava obitelj se preselila u Los Angeles, kako bi Jose mogao prihvatiti posao u filmskom biznisu. Kuća u kojoj su ubijeni Jose i Kitty nalazila se u jednom od najekskluzivnijih blokova na Beverly Hillsu, a u njoj su u različito vrijeme živjeli Michael Jackson i Elton John. Činilo se da se braća Menendez također uklapaju u platonski ideal Sjedinjenih Država iz Reaganove ere. Lyle je bio teniska zvijezda i činilo se da mu je predodređena poslovna karijera poput oca kojeg je otvoreno obožavao. Ispostavilo se da je Erik još bolji u tenisu, uz pomoć očeve opsesivne intervencije, pa je završio kao igrač nacionalnog ranga u svojoj dobnoj skupini. Braća su bila predodređena za uspjeh ponajviše zahvaljujući njihovu ocu, koji ih je podvrgavao spartanskom odgoju.

Ubojstva Menendezovih bila su brutalna. Lica tada 45-godišnjeg Josea i 47-godišnje Kitty bila su gotovo neprepoznatljiva nakon 15 metaka iz dvije sačmarice velikog kalibra. Sve je izgledalo toliko barbarski da je policija mislila kako su ubojstva bila mafijaški napad, a prve su se istrage usredotočile na poslovne suparnike s kojima je Jose bio u zavadi.

U noći ubojstava, braća su rekla policiji da su te večeri izišli pogledati film, ali su morali svratiti kući kako bi uzeli Erikovu osobnu iskaznicu. Tada su otkrili tijela svojih roditelja i pozvali 911, rekli su u svojim intervjuima. Policajci koji su odgovorili na poziv pronašli su Erika kako jeca na travnjaku.

U mjesecima koji su uslijedili nakon ubojstava, braća Menendez nisu se ponašala poput mladića koji su nedavno pronašli oba svoja roditelja mrtva u brutalnoj, krvavoj sceni ubojstva. Umjesto toga, ponašali su se kao dva tipa koja su upravo dobila na lutriji. Jose je u trenutku smrti bio vrijedan 14 milijuna dolara, a u roku od šest mjeseci braća su potrošila oko 700.000 dolara njegova bogatstva.

Lyle je kupio Rolex, Porsche, mnogo odjeće i restoran u Princetonu, gdje je živio prije ubojstava. Erik je bio praktičniji, odlučio se za Jeep Wrangler, osobnog teniskog trenera od 50.000 dolara i ulaganje od 40.000 dolara u rock-koncert koji se nikada nije dogodio. Išli su i na egzotične odmore, misleći da im dolazi još više novca. Postojala je i polica životnog osiguranja od 5 milijuna dolara na njihova oca, iako su ih tehničke okolnosti spriječile u naplati.

Suđenja su započela 1993., s posebnim porotama za svakog brata, a emitirana su na relativno novoj kabelskoj mreži pod nazivom Court TV, koja je bila posvećena pretvaranju pravnog sustava u hibrid zabave i sportskog događaja. Mreža je prenosila ne samo suđenja, već i beskrajne sate izvještavanja prije i poslije svakog dana. To je pomoglo potaknuti nacionalnu opsjednutost slučajem koji je imao sve elemente velike sapunice u udarnom terminu: bogata obitelj razdvojena skandalom, dva zgodna i tajanstvena mladića, jeziv zločin i obilje psihodrame.

U sudnici su tužitelji tvrdili da su braća Menendez željela nasljedstvo, ali Lyle i Erik rekli su da su ubili u samoobrani. Rekli su da njihov otac nije samo imao velika očekivanja, stvarajući emocionalni pritisak. Jose ih je, tvrdili su, godinama zlostavljao, Lylea u dobi od šest do osam godina, a Erika u dobi od šest do 18 godina. Svjedočenja su ispunili slikovitim opisima koji su šokirali naciju i razdvojili prijatelje i članove obitelji. Nakon šest mjeseci suđenja su poništena, jer se porote nisu mogle dogovoriti. Drugo suđenje održano je 1995. i bilo je mnogo manje senzacionalno, jer sudac Stanley Weisberg nije dopustio TV kamerama u zgradu suda. Sudac je također zaključio da nema dovoljno dokaza da je Jose zlostavljao svoje sinove, što je bio ključni argument obrana. Na kraju su obojica dobili doživotne kazne bez mogućnosti pomilovanja. No, Erik i Lyle postali su velike zvijezde kod pripadnica ženskog spola. U zatvoru su se obojica i oženili, premda zbog svojih kazni ne mogu konzumirati brak.

Netflixova serija o ovom slučaju trenutačno je njihova najgledanija, ima i dosta kritičara. Među njima se našao i Erik Menendez.

– Za mene je tužno što je Netflixovo neiskreno portretiranje tragedije koja okružuje ovaj zločin odvelo bolnu istinu nekoliko koraka unatrag – u vremena kada se optužba temeljila na vjerovanju da muškarci ne mogu biti seksualno zlostavljani i da muškarci imaju drukčije traumatično iskustvo silovanja od žena. Te odvratne laži poremećene su i razotkrivene nebrojenim hrabrim žrtvama u posljednja dva desetljeća koje su morale pregaziti vlastiti sram i hrabro progovoriti. I sada je Murphy stvorio ovaj grozni narativ preko podlog i užasnog portretiranja karaktera Lylea i mene i obeshrabrujuće klevete – stoji u izjavi Erika Menendeza, koju je poslao preko supruge Tammi.

