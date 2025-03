Hanka Paldum dugo nije pjevala u Zagrebu: Kad je on otišao, bilo mi je jako teško ponovno nastupiti

Hanka Paldum, koju od milja zovu i kraljicom sevdaha, već šest godina nije održala koncert u Zagrebu, a glazbenica kaže kako je razlog tome osobne prirode. - Otišli su mi neki dragi ljudi, pa nisam imala želje ni volje za nastupima. Milan Bandić je bio moj divan prijatelj i uvijek sam imala njegovu podršku, puno mi je pomogao. Kad je on otišao, bilo mi je jako teško odlučiti se ponovno nastupiti. On je čak otvarao moje koncerte s velikim buketom crvenih ruža, primio me u svoj ured prije nastupa. To su divni trenuci koje ću pamtiti. Kad je on otišao, bila sam jako tužna i izgubila sam volju - ispričala je za IN Magazin Hanka.

S pokojnim gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandić tijekom godina postala je prijateljica i nakon njegove smrti bilo joj je teško nastupiti u našoj metropoli, ali nakon šest godina pauze na radost obožavatelja u Zagrebu održat će koncert u dvorani Vatroslav Lisinski. Koncertom „Ali pamtim još“ ova glazbena diva vraća se 28. svibnja pred zagrebačku publiku. Poznata pjevačica je prije nekoliko godina uoči koncerta u Zagrebu doživjela i prometnu nesreću koja joj je bila opomena da ne treba žuriti. - Nisam ni shvatila da se dogodila nesreća. Kao da sam parkirala auto, okretala sam se nekoliko puta u krug i naslonila na branik. I pomislila sam: ‘Bože, što se dogodilo?’ Izašla sam iz auta, policajci su došli, a ja sam im rekla: ‘Moram ići u Zagreb, možete li me voziti? - prisjetila se Hanka nezgode koja joj je bila dobra lekcija da smanji tempo.

Vjera joj je vrlo važna, a Bog je uvijek uz nju, kaže. Kao tinejdžerica, Hanka se morala izboriti s roditeljima koji nisu bili skloni njezinoj glazbenoj karijeri jer su smatrali da mora imati stabilan posao i primanja. Pjevačica je majka dvoje djece, a porodi su joj bili iznimno teški i proživjela je kliničku smrt. - U želji da imam potomstvo, nisam razmišljala o svom zdravlju, ni životu. Kad nešto jako želite, Bog vam daje, pomaže i olakšava. Svaka osoba koja ima djecu mora biti spremna na teške borbe, jer je naša zadaća usmjeriti ih prema zdravom i sposobnom životu - kaže pjevačica.