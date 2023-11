Grdović odgovorio na izjave Alke Vuice i Vlatke Pokos o njemu: Odjednom polude svi

Mladen Grdović, Duško Lokin i Jure Brkljača nastupili su na koncertu Zadarska noć u kultnom Arsenalu. Pjevači su publiku zabavljali dugo u noć, a Grdović je kao i uvijek pokazao da je pravi majstor zabave te se nakon koncerta osvrnuo na neke od kritika koje su mu ove godine uputile njegove kolegice i prijateljice Alka Vuica i Vlatka Pokos. Ove godine je Alka ispričala u jednom intervju kako se mnogi iznenade kada saznaju da je napisala i pjesmu "Tu je moj dom" Mladena Grdovića i ispričala je kako joj se Grdović odužio za ovaj hit.

- Grdović svašta priča, pogotovo kad popije, ali sjećam se da mu je tata bio bolestan. Donio mi je samo bocu vina i pola paškog sira. Žalio se da nema para, da mu je tata bolestan, da će me voditi na turneju u Australiju, ali me nije nikad odveo, vodio je Antoniju Šolu. Ja se nadam da je zahvalan, ali pravu zahvalnost mi je trebao ipak pokazati možda malo financijski. Kupio je sebi Ferrarija, meni nije - rekla je Vuica. Vlatka Pokos je pak demantirala kako je od Mladena Grdovića tražila da snime duet te ga je u svojoj kolumni za Story napala i poručila mu da ga može biti ‘sram‘ jer je zbog previsoke alimentacije tužio vlastitu kćer.

- Mladen Grdović je ružno i lažljivo govorio o meni. Nikad u životu ga nisam ozbiljno tražila duet jer, kao što znate, to nije moj glazbeni izričaj, niti stil. Mladen Grdović mene nikad u životu, niti karijeri nije nikud ‘vodio’ Nastupali smo na istim koncertima još u doba kad sam ja pjevala u Srebrnim Krilima - izjavila je Pokos na temu dueta s Grdovićem. U razgovoru za IN Magazin Mladen je komentirao izjave svojih kolegica.

- To su sve moji prijatelji i ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi. Ovaj napravio, onaj napravio, što si napravila, dvije riječi ako je napisala. Karijeru napravi čovjek sam. To znači da prije svega moraš imati nešto u sebi. Nisam ja lijep, ali moraš imati neki magnet, je l' tako? Nema veze, ja volim oprostiti ljudima. Ja Alku kad vidim, ja je poljubim. Za Vlatku ne znam baš, jer me iznenadila. Toliko smo bili veliki prijatelji, ali isto bih joj oprostio - komentirao je Grdović prozivke svojih kolegica.

VIDEO Mišo Kovač završio u bolnici: Javila nam se kći Ivana i otkrila njegovo zdravstveno stanje