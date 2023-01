Godinu dana je vježbala američki naglasak kako bi postala Whitney Houston, a ulogu je iznijela maestralno

Krajem prošle godine u kina je stigao biografski film o Whitney Houston "I Wanna Dance with Somebody" koji u gotovo dva i pol sata prikazuje vrlo solidan presjek turbulentnog privatnog života i impresivne karijere žene koja se upisala u Guinnessovu knjigu rekorda kao najnagrađivanija izvođačica svih vremena.

Vrh scene

Iako će u veljači biti punih 13 godina da je njezin život tragično okončan, Whitney je i danas među najprodavanijim glazbenicima na svijetu s 200 milijuna prodanih albuma. Uskočiti u lik Whitney Houston nije bilo nimalo lako, no 31-godišnja britanska glumica Naomi Ackie svoj je posao odradila besprijekorno. Upravo je njezina gluma izazvala najviše pozitivnih reakcija gledatelja, a da se u teškom izazovu snašla odlično, potvrđuje i jedan komentar na poznatoj internetskoj stranici Internet Movie Database (IMDb) koji glasi: "Imao sam osjećaj kao da se Whitney nakratko vratila među žive, upravo zbog toga ovaj je film izvrstan." Whitney se, nažalost, nije vratila među žive, ali bi se njezina "dvojnica" Naomi zahvaljujući ovoj ulozi mogla vinuti u sam vrh svjetske glumačke scene. Iako su neki komentirali nedostatak fizičke sličnosti, nitko ne osporava način na koji je ušla u lik Whitney Houston, zbog kojeg čak i fizičke razlike padaju u drugi plan.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Naomi je poput spužve upijala Whitneyne pokrete i izraze lica. Vješto je preuzela i govor pjevačice prenoseći gledateljima njezinu vrlo izraženu osobnost, iznijela je samouvjerenost i karizmu, ali i sjajno odigrala kadrove u kojima se naglašava oštroumnost Whitney Houston, naročito u dijelu u kojem se glazbenica susrela s optužbama da joj je glazba "previše bjelačka" te su zbog toga neke crnačke radiopostaje odbile puštati njezine singlove nazivajući je "White" umjesto Whitney Houston. Najveći izazov za Naomi Ackie bio je američki naglasak s obzirom na to da joj je ovo bila prva uloga u kojoj je glumila Amerikanku, i to jednu od najpoznatijih. Gotovo godinu dana marljivo je vježbala uz govorne trenere jer ova uloga, kako i sama kaže, ne trpi pogreške. A osim izgovora, veliki izazov bio joj je i pjevanje. Iako se najveći dio filma bazira na snimkama Whitney Houston, na samom početku filma za izvedbu pjesme "Greatest Love of All" iskorišten je nastup Naomi Ackie zbog činjenice da u to vrijeme Whitney još nije bila samouvjerena pjevačica kakvom je većina danas pamti. – Biti pjevač zahtijeva određenu razinu osobnosti u glasu, a ja to zapravo nemam. Tako da sam u onim trenucima dok sam pjevala njezine dionice zamolila produkciju da pojača glazbu što glasnije kako bih mogla otpjevati što se od mene tražilo – rekla je Ackie.

Inače, Naomi je rođena u sjeveroistočnom Londonu, a njezini roditelji dolaze s Kariba. Glumački gen ne vuče iz obitelji. Otac Brian radi u transportu, majka Debra u zdravstvu, a odrasla je uz još dvojicu starije braće. Za sebe je često govorila da je bila vrlo sramežljiva u djetinjstvu, a ljubav prema glumi otkrila je s 11 godina kada je počela igrati u školskim predstavama. Veliki televizijski debi imala je 2015. godine kao Jen u epizodi Doctora Whoa "Face the Raven". Četiri godine nakon toga uslijedila je i uloga Jannah u "Ratovima zvijezda: Uspon Skywalkera".

Mentalno zdravlje

Ulogu je ostvarila i u Netflixovoj humorističkoj dramskoj seriji "The End of the F***ing World", no uloga "zlatne američke djevojke" Whitney Houston bila joj je najveći izazov u dosadašnjoj karijeri.

– Ova uloga donijela mi je drugačije brige. Jednostavno zato što znam da volim Whitney, ali sam također potpuno svjesna da većina globalnog svijeta voli i cijeni Whitney i njezinu glazbu, pa je zato potrebno usrećiti mnogo ljudi – rekla je Ackie u jednom od intervjua. Govoreći o audiciji, rekla je kako isprva nije uopće vjerovala da bi mogla dobiti ulogu glazbene ikone Whitney. – Sjećam se da su mi rekli za audiciju otprilike u vrijeme kad smo snimali film "The Score". U tom sam trenutku bila s Willom Poulterom, s kojim sam snimala film "The Score", i rekla sam: "To je ludo! Nema šanse da se to dogodi. Nisam čak ni sigurna trebam li pokušati." A onda se, gle čuda, to ipak dogodilo. Imala sam prilično veliku tremu pjevajući pred ljudima. Uvijek me činilo nervoznom pjevati kad nisam na pozornici gdje ne mogu nikoga vidjeti. Dakle, to što sam morala puno pjevati pred dečkima napola me pripremilo za sve što sam morala raditi u filmu "I Wanna Dance With Somebody". Bio je to dobar korak prema tome – istaknula je Ackie.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Nedugo nakon što je film ugledao svjetlo dana Naomi je priznala da se tijekom snimanja imala problema s mentalnim zdravljem. – Snimanje je ostavilo traga na mome mentalnom zdravlju. Morala sam uzeti pauzu od snimanja i od Whitney koja je bila duga otprilike mjesec dana. Stalno je bio prisutan neki osjećaj hitnosti i intenziteta kojeg sam se, srećom, sada oslobodila – kazala je glumica nagrađena BAFTA-om za ulogu u seriji "The End of the F***ing World" čije se bogatstvo procjenjuje na dva milijuna američkih dolara. Doduše, to je informacija od prošle godine, a uzmemo li u obzir da je film tek krajem prosinca stigao u kina, njezin će bankovni račun ove godine zasigurno biti i znatno bogatiji.

