"Oppenheimer" izdominirao sa sedam nagrada, osvojio i Oscara za najbolji film

S malim zakašnjenjem zbog prosvjednika koji ispred Dolby Theatrea pozivaju na prekid vatre u Gazi i ometaju promet, 96. dodjela nagrada Oscar započela je u ponoć i sedam minuta po našem, srednjoeuropskom vremenu, a završila u 3:30. Donosimo vam tijek dodjele i najzanimljivije trenutke najprestižnijih filmskih nagrada na svijetu te popis svih dobitnika Oscara.

Prvu nagradu večeri, za najbolju sporednu žensku ulogu, odnijela je Da'Vine Joy Randolph za ulogu Mary Lamb u filmu "The Holdovers". "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" redatelja Davea Mullinsa najbolji je kratki animirani film, dok je Oscara za dugometražni animirani film dobio "The Boy and the Heron" japanskog autora Hayaoa Miyazakija. Justine Triet i Arthur Harari nagrađeni su za najbolji originalni scenarij za film "Anatomy of a Fall", a Cord Jefferson dobio je Oscara za najbolji adaptirani scenarij filma "American Fiction" temeljenog na knjizi "Erasure" Percivala Everetta. Oscara za najbolju šminku i frizuru, najbolju scenografiju te kostimografiju odnijela je ekipa filma "Poor Things".

Najbolji strani film je "The Zone of Interest" Jonathana Glazera. Prvi Oscar za "Oppenheimera" dobio je Robert Downey Jr. za najbolju mušku sporednu ulogu. Najbolje vizualne efekte ima japanski film "Godzilla: Minus One". "Oppenheimer" drugog Oscara dobio je za najbolju montažu. "The Last Repair Shop" redatelja Bena Proudfoota i Krisa Bowersa najbolji je kratkometražni dokumentarac. Najbolji dugometražni dokumentarac je potresni ratni "20 Days in Mariupol" Mstyslava Chernova. Za najbolju kameru nagrađen je direktor fotografije "Oppenheimera" Hoyte van Hoytema. Nakon čak sedam nominacija, prvog Oscara dobio je redatelj Wes Anderson, za kratki igrani film "The Wonderful Story of Henry Sugar".

Oscar za najbolji zvuk dobio je Johnnie Burns za "The Zone of Interest", "Oppenheimer" i skladatelj Ludwig Göransson nagrađeni su za najbolju filmsku glazbu, a Billie Eilish i Finneas O'Connell za pjesmu "What Was I Made For" iz "Barbie". Zasluženo i očekivano, Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu dobio je irski glumac Cillian Murphy za ulogu J. Roberta Oppenheimera, a Christopher Nolan za najboljeg redatelja. Emma Stone osvojila je Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu "Poor Things", a najbolji film 2023. godine je "Oppenheimer" Christophera Nolana, koji je pomeo konkurenciju s čak sedam Oscara.

23:25 Dok filmske zvijezde šetaju crvenim tepihom, ispred Dolby Theatrea okupili su se prosvjednici koji pozivaju na prekid vatre u Gazi i pokušavaju zaustaviti promet

People hold signs during a protest near the perimeter of the 96th Academy Awards, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlin Stiehl Photo: CARLIN STIEHL/REUTERS Foto: CARLIN STIEHL/REUTERS

23:40 Billie Eilish, Ramy Youssef i niz umjetnika koji pristižu na dodjelu također nose bedževe za prekid vatre u Gazi "Artists for Ceasefire"

Rami Youssef on wearing a red pin at the #Oscars to support Artists for Ceasefire.



"We're calling for immediate, permanent ceasefire in Gaza. We're calling for peace and lasting justice for the people of Palestine. It's a universal message of, 'Let's stop killing kids. Let's not… pic.twitter.com/446M0VHxlo — Variety (@Variety) March 10, 2024

23:48 Poznat je redoslijed dodjele Oscara, a prvo ćemo saznati ime najbolje sporedne glumice

0:03 Dodjela će navodno kasniti nekoliko minuta, jer zbog više od tisuću prosvjednika koji ometaju promet brojne zvijezde još nisu stigle

Members of security stand guard as pro-Palestinian demonstrators take part in a protest near the perimeter of the 96th Academy Awards, amid the ongoing conflict between Israel and the Palestinian Islamist group Hamas, in Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlin Stiehl Photo: CARLIN STIEHL/REUTERS Foto: CARLIN STIEHL/REUTERS

0:07 Voditelj Jimmy Kimmel svečano otvorio je dodjelu 96. Oscara

Show host Jimmy Kimmel delivers his opening monologue at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

00:15 Na dodjelu je stigla i zvijezda filma "Anatomy of a Fall", pas Messi

00:25 Oscar za najbolju žensku sporednu ulogu otišao je u ruke Da'Vine Joy Randolph za ulogu Mary Lamb u filmu "The Holdovers"

00:35 Oscar za najbolji kratki animirani film dobio je film "War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko" redatelja Davea Mullinsa, izvršni producent Sean Ono Lennon s pozornice je čestitao majčin dan svojoj majci Yoko Ono

Sean Ono Lennon is officially an #Oscars winner!https://t.co/Gx0VAsMwLf — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

00:38 Najbolji dugometražni animirani film je "The Boy and the Heron" legendarnog japanskog autora Hayaoa Miyazakija, međutim nitko iz njegovog Studija Ghibli nije se pojavio da prihvati nagradu

00:47 Oscara za najbolji izvorni scenarij dobili su Justine Triet i Arthur Harari za "Anatomy of a Fall"

Justine Triet and Arthur Harari win the Oscar for Best Original Screenplay for "Anatomy of a Fall" during the Oscars show at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

00:51 Oscara za najbolji adaptirani scenarij dobio je scenarist i redatelj filma "American Fiction" Cord Jefferson koji je film snimio prema knjizi "Erasure" Percivala Everetta

Cord Jefferson wins the Oscar for Best Adapted Screenplay for "American Fiction" during the Oscars show at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

00:54 Billie Eilish izvodi nominiranu pjesmu "What Was I Made For" iz filma "Barbie"

Billie Eilish and Finneas O'Connell perform 'What Was I Made For?' from #Barbie at the 2024 #Oscars. pic.twitter.com/39GjwxXkEd — Entertainment Tonight (@etnow) March 10, 2024

1:05 Prvi Oscar večeri za "Poor Things", najbolja šminka i frizura

1:07 "Poor Things" nagrađen i za najbolju scenografiju

1:10 John Cena kao od majke rođen najavljuje Oscara za kostimografiju

1:12 Još jedan Oscar, za najbolju kostimografiju, dobio film "Poor Things"

1:22 "Zona interesa" Jonathana Glazera, film iz Velike Britanije na njemačkom jeziku, osvojio Oscara za najbolji strani film

1:38 Robert Downey Jr. dobio Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u "Oppenheimeru"

Robert Downey Jr. wins the Oscar for Best Supporting Actor for "Oppenheimer" during the Oscars show at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

1:47 Najbolji večerašnji prezenteri na inače poprilično dosadnoj dodjeli su definitivno blizanci i bivši Batman zlikovci Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito

Arnold Schwarzenegger and Danny DeVito reunite at the #Oscars. pic.twitter.com/evolOCZILJ — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

1:48 "Godzilla: Minus One" nagrađen za najbolje vizualne efekte

Takashi Yamazaki, holds a Godzilla figure next to the Oscar for Best Visual Effects for "Godzilla Minus One" in the Oscars photo room at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

1:52 Drugi Oscar za "Oppenheimera", najbolja montaža Jennifer Lame

Jennifer Lame poses alongside Arnold Schwarzenegger and Danny DeVito with the Oscar for Best Film Editing for "Oppenheimer" in the Oscars photo room at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

2:03 "The Last Repair Shop" redatelja Bena Proudfoota i Krisa Bowersa, film o posljednjoj radionici u SAD-u u kojoj majstori besplatno popravljaju glazbene instrumente učenicima javnih škola, najbolji je kratki dokumentarac,

2:07 Najbolji dugometražni dokumentarac je potresni ratni "20 Days in Mariupol" Mstyslava Chernova

"Bit ću prvi redatelj u povijesti koji će ovo reći na pozornici. Želio bih da nikada nisam napravio ovaj film. Htio bih da ovog Oscara mogu zamijeniti za to da Rusija nikad nije napala Ukrajinu i okupirala naše gradove, za to da Rusija ne ubija desetke tisuća mojih sunarodnjaka, da puste sve taoce... Ja ne mogu promijeniti povijest, ali svi mi koji smo ovdje, a tu su i neki od najtalentiranijih ljudi na svijetu, možemo učiniti da stanovnici Mariupolja i Ukrajine nikada ne budu zaboravljeni" kazao je Chernov u svom govoru.

'20 Days in Mariupol' wins Best Documentary Feature Film at the #Oscars. pic.twitter.com/KP50QmYiua — Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024

2:14 Treći Oscar za "Oppenheimera", za najbolju kameru, osvojio direktor fotografije Hoyte van Hoytema

2:20 Sedma sreća za Wesa Andersona, prvog Oscara dobio je za kratki igrani film "The Wonderful Story of Henry Sugar"

2:28 Oscar za najbolji zvuk "Zoni interesa" i dizajneru zvuka Johnnieju Burnu

2:30 Ryan Gosling i vojska Kenova priredili su najbolji show večeri, spektakularnu izvedbu pjesme "I'm Just Ken" nominiranu za najbolju pjesmu, na pozornici je i Slash

Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy — Variety (@Variety) March 11, 2024

2:40 Četvrti Oscar za "Oppenheimera", Ludwig Göransson nagrađen za najbolju filmsku glazbu

Ludwig Goransson poses with the Oscar for Best Original Score for "Oppenheimer" in the Oscars photo room at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Carlos Barria Photo: CARLOS BARRIA/REUTERS Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS

2:41 "What Was I Made For" iz filma "Barbie" Billie Eilish i Finneasa O'Connella najbolja je originalna pjesma

Billie Eilish and Finneas O'Connell win the Oscar for Best Original Song for "What Was I Made For?" from "Barbie" during the Oscars show at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Mike Blake Photo: MIKE BLAKE/REUTERS Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

3:00 Prva nominacija i očekivani prvi Oscar za Cilliana Murphyja, koji je u "Oppenheimeru" tumačio naslovnu ulogu tvorca atomske bombe

Cillian Murphy poses on the red carpet during the Oscars arrivals at the 96th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 10, 2024. REUTERS/Aude Guerrucci Photo: Aude Guerrucci/REUTERS Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

3:03 Redatelj "Oppenheimera" Christopher Nolan osvojio Oscara za najbolju režiju

3:13 Drugi Oscar u karijeri osvojila je emotivna Emma Stone, za ulogu Belle Baxter u filmu "Poor Things"

3:17 Jimmy Kimmel pročitao je objavu bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji se narugao voditelju Oscara, a zatim i Oscare nazvao "lošom politički korektnom predstavom"

3:20 Oscar za najbolji film dobio je, naravno, "Oppenheimer"

Najbolji film

'Oppenheimer'

Najbolja glavna muška uloga

Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

Najbolja glavna ženska uloga

Emma Stone, 'Poor Things'

Najbolja sporedna muška uloga

Robert Downey Jr., 'Oppenheimer'

Najbolja sporedna ženska uloga

Da’Vine Joy Randolph, 'The Holdovers'

Najbolji redatelj

Christopher Nolan, 'Oppenheimer'

Najbolji dugometražni animirani film

'The Boy and the Heron'

Najbolji kratki animirani film

'War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

Najbolji adaptirani scenarij

'American Fiction'

Najbolji izvorni scenarij

'Anatomy of a Fall'

Najbolji kratki dokumentarni film

'The Last Repair Shop'

Najbolji dugometražni dokumentarni film

'20 Days in Mariupol'

Najbolji kratki igrani film

"The Wonderful Story of Henry Sugar"

Najbolji strani film

'The Zone of Interest', Velika Britanija

Najbolja montaža

'Oppenheimer'

Najbolji vizualni efekti

'Godzilla: Minus One'

Najbolja scenografija

'Poor Things'

Najbolja originalna pjesma

'What Was I Made For?', 'Barbie'

Najbolja filmska glazba

'Oppenheimer'

Najbolji zvuk

'The Zone of Interest'

Najbolja šminka i frizura

'Poor Things'

Najbolja kostimografija

'Poor Things'

Najbolja fotografija

Hoyte van Hoytema ('Oppenheimer')