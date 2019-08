Glazbeni spektakl godine! U Opatiju stiže Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti, jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda, dolazi u Opatiju, u četvrtak, 15. kolovoza 2019. godine.

Ramazzotti će tijekom svoje turneje 2019. godine u Opatiji prezentirati svoj novi album 'Vita ce n'è', koji već obara rekorde slušanosti, ali publika neće ostati uskraćena niti za njegove stare i dosadašnje hitove.

Nakon nastupa na Sanremu 1984. godine s pjesmom 'Terra promesa' Eros Ramazzotti postaje planetarno popularan i do današnjih dana ne silazi s vrhova svjetskih top ljestvica. Surađuje s glazbenim velikanima poput Luciana Pavarottija, Andree Bocellija, Carlosa Santane, Tine Turner, Cher; niže hit za hitom 'Parla con me', 'Un emozione per sempre', 'Can't stop thinking of you', 'Fuoco nel fuoco', 'Piu' bella cosa', 'Adesso tu', 'Musica e'', 'Se bastasse una canzone', 'L'Ombra del Gigante' i postaje jedan od najslušanijih i najcjenjenijih svjetskih kantautora.

Intimni ambijent Ljetne pozornice omogućava neposredniji kontakt pjevača i publike što će posjetiteljima pružiti vrhunsko glazbeno iskustvo za pamćenje.