Glazbene dive himnom podržale reprezentaciju

Iako je sportske navijačke himne do sada uglavnom objavljivao muški dio naše glazbene estrade, svoj doprinos odlučile su dati i poznate dame. Vanna, Nina Badrić, Indira, Zsa Zsa i Antonia Dora Pleško pjevačice su koje su svoje glasovne snage udružile s onima jednako popularnih kolega - Nenom Belanom, Jacquesom Houdekom, Perom Galićem, Neredom, grupama Connect i Zaprešić Boys – i snimile pjesmu kojom će danas podržati našu nogometnu reprezentaciju.

Naime, točno na dan kada će hrvatska reprezentacija odmjeriti snage s Nigerijom jedanaest jednako vatrenih hrvatskih glazbenih zvijezda pobrinulo se za dostojnu zvučnu kulisu tog spektakla. Riječ je o pjesmi “Tako se voli” za koju je danas objavljen i videospot.

[video: 25395 / ]

– Žene nogomet vole, prate, a često su i glasnije te strastvenije navijačice od muškaraca, što su pokazale i na našem snimanju – kažu o pjesmi autori Ante Pecotić, Marko Novosel i Bojan Šalamon Shalla. Odavno je poznato da je Vanna vrsna poznavateljica nogometa pa joj sudjelovanje u ovoj glazbeno-sportskoj priči predstavlja čast i zadovoljstvo. Oduševljenje ne krije ni Indira. – Posebno me veseli što u pjesmi prevladava ženska energija, što nije tipično za navijačke pjesme – objasnila je energična Indira. Zsa Zsa, mlada pjevačica nestvarnog glasa također je sretna što će na ovaj način dati svoj obol u bodrenju naših sportaša na terenu. S obzirom na to da je ipak riječ o velikom sportskom spektaklu, sve se one slažu u jednom – pratit će uspjeh naših sportaša pred malim ekranima, a kao i ostatak ekipe koja je dio pjesme „Tako se voli“, žele sreću našoj reprezentaciji sa željom da u Rusiji ostvare rezultat za pamćenje.