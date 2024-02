Glamur, blještavilo i najljepše toalete! Tko su bili najbolje odjeveni na Večernjakovoj ruži od 90-ih do danas?

Dodjela medijske nagrade Večernjakova ruža uvijek je sjajna prilika za dobitnike, nominirane i mnogobrojne uzvanike da zabljesnu posebnim sjajem. Tjednima unaprijed traže se haljine, outfiti, dogovara šminka i frizura, a sve kako bi se taj dan pokazalo u najboljem svjetlu. I dok se posljednjih godina nekako uvriježilo da se za stylinge poznatih brinu stilisti, malo smo prošarali bogatom Večernjakovom arhivom da vidimo kako je to nekada izgledalo.

Devedesete su obilježili prilično polarizirani outfiti - od klasičnih poslovnih kostima pa sve do ležernih outfita u stilu tada popularnih Spajsica, koje su kod nas nosile djevojke iz grupe Divas i tada je to zaista sjajno funkcioniralo. Donosile su na scenu mladost, neopterećenost, svjetske trendove.

Jako nam se dopala diva hrvatske glazbene scene Doris Dragović, koja je u crnoj haljini s bijelim detaljima jednostavno očarala. U tim 90-ima moda je iz današnje perspektive bila prilično čudna, no još je jedna dama koja je uvijek izgledala besprijekorno, a to je Danijela Martinović. U bijeloj dugoj čipkastoj haljini Danijela je izgledala poput vile s glamuroznim pomakom. Naime, bila je prozirna, no Danijela je i to savršeno iznijela. Danijela je definitivno osoba koja je pri svakom pojavljivanju imala sjajan styling, od 90-ih godina pa do danas.

Dvijetisućite su obilježile nove zvijezde u Hrvatskoj tada novih televizija poput Antonije Blaće, Tatjane Jurić, Antonije Stupar, a njihov styling je bio u skladu s tim vremenom. Nosile su se koktel haljine, ekstenzije, ten je bio iskvarcan. Zanimljiva nam je i Maja Šuput koja je tih godina imala Marilyn Monroe fazu.

Posljednjih godina outfiti za Ružu pomno su osmišljavani, zvijezde se pojavljuju u toaletama poznatih svjetskih modnih kuća, ali i domaćih dizajnera poput Aleksandre Dojčinović, ELFS-a, eNVy Rooma, Krie design, Matije Vuice itd. Među zaista zanimljivim stylinzima, a uvijek se nekako dogodi da svake godine dominira jedna boja, najviše su nas se dojmile prošlogodišnje voditeljice Ruže Daniela Trbović i Barbara Kolar. Daniela je nosila super trendi bijelo odijelo, dok je Barbara očarala u dugoj ružičastoj haljini s voluminoznim cvijetom. Uopće ne sumnjamo u to da se outfiti za ovogodišnju dodjelu Ruže već naveliko osmišljavaju i pripremaju.

