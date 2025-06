Gdje je nestala Lana Jurčević? Obožavatelji su ozbiljno zabrinuti za nju

Glazbenica Lana Jurčević, nekoć izrazito aktivna na društvenim mrežama, posljednjih se mjeseci gotovo potpuno povukla iz javnog digitalnog prostora. Njezina posljednja objava na Instagramu datira iz prosinca 2024. godine, a otada njezin profil ostaje netaknut. Vjerni pratitelji sve češće se pitaju gdje je ova 40-godišnjakinja i zašto više ne dijeli trenutke iz svog života. Komentari poput “Lana, gdje si nestala? Fališ nam” pojavljuju se ispod posljednje objave, a koja danas stoji kao svojevrsna točka na jedno poglavlje.

U toj objavi Lana se osvrnula na godinu iza sebe, podijelivši iskrene emocije i razmišljanja. "Draga 2024, bit ću iskrena, bila si i divna i teška u isto vrijeme. Okrenula si me naglavačke u svakom smislu i neka si! Hvala ti na prilici da gledam ovo svoje malo biće kako postaje pravi mali čovjek i što svakim danom osjećam sve veću ljubav prema njoj koja se stvarno ne može opisati riječima. Zapravo, to nije ljubav, to je nešto od ljubavi veće! Hvala ti i na onim malo težim i izazovnijim trenucima i periodima, jer tu su s nekim razlogom. Uvijek su lekcija i uvijek su snaga za dalje", napisala je te nastavila:

- "Vama hvala što ste bili tu i ovu 2024. i želim vam da mi budete zdravi, veseli, da pazite na sebe i na svoju dječicu i zbog njih budete najbolja verzija sebe! SRETNA VAM 2025", zaključila je.

Podsjetimo, Lana je u studenom 2023. postala majka djevojčice Mayle Lili, koju je dobila s dugogodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Više je puta otvoreno govorila o tome da put do roditeljstva nije bio nimalo jednostavan, ali da je dolazak njihove djevojčice označio prekretnicu u njezinom životu. Majčinstvo joj je, čini se, donijelo novu dimenziju ispunjenosti, zbog čega se u potpunosti povukla iz online života i posvetila onom stvarnom – onome što se događa iza kamere, daleko od pogleda javnosti.

Iako je njezina odsutnost mnogima neobična, možda upravo ta tišina najbolje govori koliko je Lana pronašla mir u novoj ulozi, onoj koja ne traži lajkanje ni komentare, već prisutnost, strpljenje i ljubav.