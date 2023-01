Frano Ridjan ovaj put nije u ulozi voditelja: Jedino bi me mogla sputavati prekomjerna težina

Ovog proljeća na Novoj TV starta nova sezona "Plesa sa zvijezdama" u kojoj će poznata estradna lica uz pomoć plesnih mentora gledateljima i žiriju pokazati svoje plesne vještine. Među natjecateljima u ovoj sezoni je i voditelj "Supertalenta" Frano Ridjan koji je za IN Magazin rekao kako se veseli ovom izazovu.

- Bavio sam se drugačijom vrstom plesa, ali valjda mi to neće škoditi. Nisam očekivao da ću jednom sudjelovati u showu 'Ples sa zvijezdama' na ovaj način, no svakako se veselim izazovu. Htio sam ga radije voditi jer se manje znoji - u šali kaže Frano. Odgovorio je i na pitanje je li u prednosti u odnosu na druge natjecatelje.

- Koliko mi je poznato, nikakve prednosti u odnosu na druge natjecatelje nemam. Jedino bi me mogla sputavati prekomjerna težina. Poruka konkurenciji - dobro organiziram prehranu, obratite se s povjerenjem - šaljivo veli Ridjan. Termini u kojima se prikazuje "Supertalent" pa i "Ples sa zvijezdama" su kasni večernji termini pa ga njegovi sinovi Manuel i Mauro ne gledaju na ekranu.

- Trudimo se da ne gledaju tatu previše na televiziji jer je to sadržaj koji ide uglavnom u kasnijem terminu kad su oni već spremni za krevet. Hoće li pogledati koji plesni nastup, tek ćemo odlučiti. Znaju obojica što tata radi pa svaki put kad me eventualno vide na ekranu konstatiraju da je to njihov tata - kaže Frano.

VIDEO Fotografije naših glumaca kako kleče postale su hit na Internetu, a zna se i zašto su na koljenima