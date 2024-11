FOTO Zvijezda omiljene serije u Hrvata pokazala kako se druži s kolegicama sa seta: 'Dražesne ruže'

Glumicu Eciju Ojdanić trenutno imamo priliku gledati u novoj sezoni omiljene serije u Hrvata "Kumovi". Ecija već dulje vrijeme igra ulogu Mirjane, a ne skriva koliko uživa na ovom setu. Često se tako javi sa snimanja te pokazuje na društvenim mrežama kako uživa tijekom druženja s kolegama. Ovoga puta, Ecija je podijelila fotografiju s kolegicama Barbarom Vicković, Olgom Pakalović, Matijom Prskalo i Darijom Lorenzi Flatz. Njih pet sjedilo je za stolom i uživalo u jelu, dok se iza njih pripremao set. "Dražesne ruže zaglavačke", istaknula je u opisu, a u komentarima su joj došli brojni komplimenti. "Kraljice", pisali su im.

Inače, Ecija se javila na Instagramu početkom listopada i najavila novu sezonu omiljene serije. Tada je pokazala kako se zabavlja s glumcima sa seta tijekom snimanja pete sezone serije koju Hrvati obožavaju. Ecija je ovako najavila da se ekipa iz Zaglava vraća te da ćemo i dalje pratiti događaje u obiteljima Macan, Gotovac i Akrap.

"Nazdravljamo s konjakom, lažnim naravno, početku snimanja, vjerovali ili ne, pete sezone Kumova! Neka bude vesela, kreativna i opuštena baš kao i sve prethodne", napisala je u opisu objave gdje je pozirala s kolegama Željkom Radićem i Matijom Prskalo.

Prije toga, Ecija je bila na odmoru i to u Berlinu. Javila se tada na Instagramu i objavila rijetke fotografije sa suprugom Robertom Orhelom. - Kako je lako voljeti u Berlinu. Četiri savršena dana za bondanje, uživanje u predivnom, kozmopolitskom gradu. A sad, back to reality. S obzirom na sve proživljeno, to će ipak biti soft landing. E, da, naravno da nas kući čeka jedno virozno dijete. Koje inače nikad nije bolesno, napisala je glumica u objavi.

Ecija i Robert u braku su od 2009. godine. Iste se godine rodio i njihov sin Jakov. Glumica je prije Orhela bila u braku s glazbenim producentom Antom Viljcem, s kojim ima kćer Cvitu (18).

