FOTO Viktorija i Dino Rađa otišli su na skijanje, a pažnju je privukao njihov tajanstveni sin

Naš proslavljeni košarkaš Dino Rađa sa svojom suprugom Viktorijom i ostatkom obitelji otišao je na skijanje u Italiju. Vesela obitelj tako uživa u zimskim radostima, a tračak atmosfere bivša je misica podijelila s pratiteljima na društvenim mrežama.

Viktorija je prvo u pričama na Instagramu objavila selfi sa staze u društvu supruga Dine i njihovog starijeg sina Roka, kojeg rijetko imamo prilike vidjeti u javnosti, a zatim je podijelila suprugov stori s panoramom cijelog skijališta i restoranom u kojem su potražili okrijepu. "Moje zen mjesto", napisao je Dino uz prekrasne kadrove talijanskih planina u snijegu.

Osim Roka, Viktorija i Dino iz braka imaju i mlađeg sina Niku, dok Dino iz prvog braka s košarkašicom Željanom ima još jednog sina, najstarijeg Duju. Dugo vremena spekuliralo se da je Dino ostavio Željanu upravo zbog Viktorije, no njih dvije naposljetku su zakopale ratne sjekire 2010. na Rađinoj inauguraciji u Kuću slavnih u Splitu, kada su i objavili zajedničku fotografiju.

Podsjetimo, bračni par Rađa u kolovozu prošle godine proslavio je 23. godišnjicu braka. Tim povodom Viktorija je suprugu posvetila dirljivu objavu na Instagramu. "Nekako ne znam opisati ovaj odnos, povezanost i ljubav, a da ne zvuči patetično. Zato samo pišem - HVALA TI ŽIVOTE! 23. nam je godišnjica braka i jednako smo veseli i jedno drugom zanimljivi kao i prve. Dino Rađa, hvala i tebi", napisala je u objavi uz koju je stavila i njihove zajedničke fotografije.

Između Viktorije i Dine je zaiskrilo 1995. godine u jednom zagrebačkom restoranu, a vjenčali su se šest godina kasnije, 20. kolovoza 2001. na jahti dugoj 20 metara pored Korčule. Za svoj dan iz snova Viktorija je, umjesto klasične vjenčanice, odabrala je bijelu haljinu. Nakon što su izmijenili zavjete, skočili su u more. Dvije godine kasnije dobili su sina Roka, a 2008. godine i sina Niku.

Tijekom njihovog braka bilo je raznih tračeva o njihovoj vezi, a prije 17 godina se proširila glasina kako su Dino i Petar Grašo više od prijatelja, a nagađalo se i kako je Viktorija saznala za cijelu priču. Viktorija je u jednom podcastu ispričala kako je i njoj i suprugu i Petru sve to bilo jako smiješno, a prisjetila se i kako se proširila priča o tome da je ona završila na psihijatriji kada je doznala za sve. - Suludi su ti tračevi. I ovo s Dinom i Petrom kad je izašlo, rekla sam, ja bih tome tko je izmislio taj trač poljubila ruku jer nam je toliko uveselilo život...Ja sam ih navodno 'uhvatila' i završila na psihijatriji, završila sam u bolnici i rodila zbog šoka, jer sam tad bila trudna s drugim djetetom, s Nikom. Ja sam stvarno tad bila trudna i kad je došao taj trač do nas, ja sam stvarno 27. veljače rodila Niku, i to zbog Petra Graše - ispričala je Viktorija u podcastu. Kako su se cijelo vrijeme smijali na račun ove teme, u jednom trenutku joj je pukao vodenjak.

- Petar Grašo je kriv što sam tad rodila jer smo se toliko rugali, on se toliko zezao da sam se ja smijala i meni je pukao vodenjak od smijeha. Kada sam došla u bolnici liječnik mi je potvrdio da mi je vodenjak pukao od smijeha. U Petrovoj bolnici, dva dana nakon poroda, stojim na prozoru i gledam grupu paparazza ispod, a istodobno u Splitu ispred psihijatrije druga grupa paparazza čeka kad ću izaći! - prisjetila se Viktorija.

