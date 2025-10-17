FOTO Evo kako se zove novorođena kćerkica Dominika Livakovića! Odabrali su joj unikatno ime

Vratar hrvatske nogometne reprezentacije i španjolske Girone, 30-godišnji Dominik Livaković i njegova supruga Helena Livaković, godinu dana starija Zagrepčanka, na društvenoj mreži Instagram pohvalili su najljepšom vijesti. Prvi put objavili su fotografiju svoje novorođene kćerkice. Helena je u svojim Instagram pričama podijelila kako je rodila kći i da su joj odabrali ime Kaja. Osim nje, i Dominik je tu divnu vijest objavio i na svom profilu. Na fotki se vide ruke njega i supruge Helene te njihova sina Joakima, a svi skupa drže ručicu novorođene bebe. "12. 10. 2025. K", napisao je u opisu fotografije.

Podsjetimo, Večernji list nedavno je doznao, od izvora bliskog paru, kako su dobili još jedno dijete. Naime, saznali smo kako je porod prošao u najboljem redu, majka i novorođenče su u najboljem redu, a sretni roditelji ne kriju oduševljenje što se njihovoj obitelji i "družini" pridružio još jedan član. Detalji trudnoće bili su poznati samo najužem krugu obitelji i bliskim prijateljima, dok je Helena, kao i u prvoj trudnoći, uspješno skrivala blaženo stanje od javnosti. Na društvenim mrežama, gdje je poznata po aktivnom profilu i modnim objavama, vješto je prikrivala trudnoću birajući pomno kutove fotografija i pozirajući uz naknadno objavljene starije fotografije.

Ako se prisjetimo, u siječnju prošle godine Helena je u Zagrebu rodila njihova sina Joakima, a vijest o prvoj trudnoći otkrivena je tek nakon poroda. Diskrecija i odmjerenost koje par njeguje oduševile su javnost i tada, a čini se da su i sada ostali dosljedni svojoj želji da najintimnije životne trenutke zadrže za sebe. Par je svoju dugogodišnju vezu okrunio brakom 2022. godine u Dominikovu rodnom Zadru. Iako se rijetko pojavljuju u medijima, poznato je da žive skladan i povučen obiteljski život, a s vremena na vrijeme na društvenim mrežama podijele pokoji kadar obiteljske sreće – uvijek s dozom elegancije i suzdržanosti.

Foto: Instagram

Dominik Livaković, jedan od najuspješnijih hrvatskih vratara i jedan od heroja sa Svjetskog prvenstva u Kataru, poznat je po tome da privatnost strogo čuva od javnosti. Ipak, u rijetkim prilikama, otkriva ponešto o svom obiteljskom životu. Tako je prošle godine, gostujući u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", progovorio o supruzi, obitelji i vrijednostima koje ga vode. Tijekom igre asocijacija, na slovo "Ž" bez razmišljanja je rekao – žena, Helena. "Jako sam sretan s njom", kratko je poručio. Na slovo "B" njegova prva pomisao bila je – beba. "Sad kad sam dobio bebu, shvatio sam koliko je to blagoslov. Na kraju dana, ništa nije važnije od toga da je ona dobro. Sve ostalo postane sporedno", rekao je tada Livaković. Otkrio je i zanimljivost o izboru imena sina Joakima: "Imali smo nekoliko prijedloga, ali smo ga jednog dana spontano počeli zvati Joakim prije nego što se rodio – i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali nama je bilo savršeno", ispričao je.