FOTO Pjevačica koja je nedavno napravila spektakl u pulskoj Areni ima novog dečka! Više ga ne skriva

Svjetski poznata pjevačica 28-godišnja Dua Lipa koja je nedavno održala koncert i u Puli otkrila je svojim obožavateljima na društvenoj mreži Instagram da ima dečka, šest godina starijeg glumca Calluma Turnera. Prošlog su vikenda viđeni na Glastonburyju, a nekoliko je fotografija podijelila s njim i na spomenutoj društvenoj mreži. Na jednoj nasmiješeni par uživa u piću na travi, a na drugoj je glumac slatko ljubi u glavu dok šeću.

Ovo je ujedno i prvi put da su glazbenica i glumac svoju vezu potvrdili na društvenim mrežama, zajedničkim fotografijama. Ako se prisjetimo, da su par, prvi put glasine o svojoj romansi potaknuli su na premijeri serije "Masters Of The Air" u siječnju, kada su se i zabavljali na after partyju. Nakon upita o njihovom odnosu, glumac je tada samo stidljivo šutio, nije demantirao i time je još više dao povoda da se povjeruje u glasine koje su se na kraju ispostavile kao istinite.

Nakon što je Dua Lipa brojne oduševila spektaklom koji je priredila na Glastonbury festivalu, u backstageu je proslavila svoj uspjeh i mamin rođendan, a onda je nakon toga nastavila partijati do ranih jutarnjih sati s dečkom u gay klubu "NYC Download", piše Daily Mail. "Dua i Callum nisu se mogli prestati smijati te su se grlili i ljubili cijelo vrijeme dok su bili tamo. Govorio joj je koliko je ponosan na nju, a ona je izgledala oduševljeno", kazao je izvor. Inače, glumačka je zvijezda poznata po ulogama u "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" i "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore", "Emma", "Divine" i mnogim drugima.

