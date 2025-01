FOTO Otkriveno s kim Jelena Perčin provodi trenutke nakon strastvenog poljupca s glazbenikom

Televizijska, filmska i kazališna glumica, 43-godišnja Jelena Perčin, i poznati glazbenik, sedam godina stariji Ante Gelo, na dočeku Nove godine u Dubrovniku uhvaćeni su kako izmjenjuju strasne poljupce. Par je uživao u koncertu Zucchera i Tonyja Cetinskog na prepunom Stradunu. Šuškanja o njihovoj vezi započela su još krajem 2023. godine, kada su prvi put viđeni zajedno u jednom splitskom klubu. Iako su u početku bili diskretni, njihova zajednička pojavljivanja postajala su sve češća. Posebno je zapažen bio njihov dolazak na svečanost povodom 30 godina Hrvatske udruge poslodavaca u zagrebačkoj Laubi.

Novogodišnja noć u Dubrovniku donijela je, tvrde mnogi, konačnu potvrdu njihove veze. Kamere Dubrovačkog dnevnika zabilježile su par kako s prozora zajedno prate nastupe talijanskog rock glazbenika Zucchera i Tonyja Cetinskog. Gelo je čak na svojoj Facebook stranici podijelio prizor s prozora, gdje je označio i Jelenu Perčin, čime su praktički službeno potvrdili svoju vezu.

Sada je Jelenina kolegica iz RTL-ove serije Sjene prošlosti, Arija Rizvić, na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj jedu kolač i druže se poslije snimanja. Arija i Jelena izgledale su opušteno i uživale u cheesecakeu.

Podsjetimo, Jelena Perčin je krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. Jelena iza sebe ima dva braka i troje djece.

– U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića.

– Kompromis je apsolutno nužan, no postoje stvari na koje možeš i ne možeš pristati. Nažalost, u svoja dva braka u koja sam bila, nisam ušla s premisom da će se okončati. Koliko god to još u našem društvu djeluje kao: "Aha, ona ima dva braka iza sebe", vjerujem da bi puno žena na mom mjestu vrlo lako moglo imati po nekoliko brakova iza sebe. Njih možda neke okolnosti još drže u brakovima, a ja sam možda ipak malo hrabrija ili isključivija, kako god to žele protumačiti. Definitivno ni za čim ne žalim i ne bih promijenila nijednu svoju odluku – ni što sam se udala ni što sam se razvela – iskreno je kazala Jelena.

– Meni je za Lotu bilo važno da svog tatu može dobiti i vidjeti kad god želi. Naravno, sve se to mijenja kod djece. Postoje faze identifikacije, kada imaju veću potrebu za mamom ili tatom. To treba prepoznati i ispoštovati. Takva je situacija i s Momom – radimo takve poslove kakve radimo, pa iako na papiru imamo dogovor da djecu viđa svaki drugi vikend, to ne može uvijek biti baš tako. Ja sam žena od dogovora, i svoju djecu može viđati kad god može i želi. To je za moju djecu dobro, a odnos koji je između nas i koji smo imali, samo je naša stvar – dodala je.

Otkrila nam je i je li nakon dva propala braka izgubila vjeru u muškarce.

– Nisam. Mislim da je važno da čovjek preuzme odgovornost. U svojim, nažalost, neuspjelim brakovima nikada se nisam bavila time kakav je bio moj partner. Uvijek sam se pitala kakva je bila moja odgovornost. S vremenom sazrijevamo, a moje su životne okolnosti bile ekstremne – svašta mi se dogodilo. Svakakve turbulencije, od selidbi do rata, puno toga sam prošla u životu. Život me mljeo, rano sam preuzela odgovornost, brinula se za roditelje i mlađu braću. Tek sad sam shvatila da sam dovoljno sazrela i da bih mogla prepoznati tko bi bio idealan partner za mene. Moje okolnosti jednostavno su takve. Možda je netko prije došao do te spoznaje, a meni je fokus bio na nekim drugim stvarima. Nisam izgubila vjeru u ljude i ljubav, naravno. Postoje stvari koje te povrijede i razočaraju, no mislim da je umijeće življenja nositi se s tim. To učim i svoju djecu – zaključila je Jelena.

Ostatak intervjua s Jelenom Perčin pročitajte OVDJE.

