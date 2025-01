FOTO Nikola Karabatić ljubio je našu slavnu atletičarku, nekoliko puta uhvaćeni su u javnosti

Nikola Karabatić, jedan od najvećih rukometaša svih vremena, godinama je bio u središtu pozornosti ne samo zbog izvanredne sportske karijere, već i zbog svog podrijetla. Rođen u Nišu, imao je mogućnost igrati za Hrvatsku ili Srbiju. Njegov otac Branko bio je Hrvat iz Trogira, dok mu je majka Radmila Srpkinja. Iako je odabrao francuski dres jer se s obitelji ondje preselio, uvijek je isticao svoju povezanost s Hrvatskom i koliko mu ona znači.

Osim sportskih uspjeha, Karabatićev privatni život često je intrigirao medije i javnost. Posebno se pamti njegova kratkotrajna, ali vrlo eksponirana veza s hrvatskom atletičarkom Blankom Vlašić. Njihova romansa započela je u srpnju 2010. godine, no trajala je samo do prosinca iste godine. Iako su pokušali svoju vezu držati podalje od očiju javnosti, nisu uspjeli izbjeći medijsku pažnju. Na kraju su zaključili da zbog intenzivnih sportskih karijera ne mogu održati odnos. "Bila je to lijepa ideja, ali oboje smo mladi i predani sportu, a takva veza zahtijeva mnogo odricanja," priznao je Karabatić nakon prekida.

01.07.2010., Prokurative, Split - 50. jubilarni festival zabavne glazbe Split 2010., druga slavljenicka vecer. Nikola Karabatic razgovara s bratom Blanke Vlasic, koja daje izjavu Novoj TV. rPhoto: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Svoju životnu suputnicu pronašao je 2011. godine, kada je započeo vezu s francuskom gimnastičarkom Géraldine Pillet, koju je upoznao preko zajedničkog prijatelja. Njihova ljubavna priča traje više od desetljeća, a Géraldine je Karabatiću najveća podrška, prateći ga na svim ključnim utakmicama. Često je naziva "najboljom ženom na svijetu" i ne skriva koliko mu znači. Par zajedno ima dvoje djece, sina Aleka i kćer Noru.

Iako živi u Francuskoj, Karabatić nikada nije izgubio povezanost s Hrvatskom. Obitelj mu je iznimno važna, a ne može zamisliti godinu bez barem dva posjeta domovini svog oca.

