FOTO Nekad najomiljeniji glumac domaćih sapunica povukao se iz javnosti, a uskoro slavi 12. godišnjicu braka

Glumac Robert Kurbaša (48) svoj je prvi televizijski angažman ostvario prije 26 godine u HRT-ovoj humorističnoj seriji "Naša kućica, naša slobodica". Nakon toga nanizao je uloge u još desetak popularnih serija među kojima su i "Ljubav je u zaleđu", "Obični ljudi", "Ne daj se, Nina" i "Zlatni dvori". Prije tri godine se ponovno na male ekrane vratio ulogom vojnika Viktora u hit-seriji "Kumovi" koja se prikazuje na Novoj TV, a dok ga nije bilo na ekranima Robert je uživao u obiteljskom životu sa suprugom Kristinom i njihovom djecom. Ovaj par će 10. veljače proslaviti 12. godišnjicu braka i na taj datum su se vjenčali 2013. u crkvi Bezgrešnog začeća u Kučinama kod Solina nakon godinu dana veze.

Mladenka, inače bivša Miss Universe Dalmacije, tom je prilikom zablistala u romantičnoj bijeloj vjenčanici modnog dvojca Arileo, a Robert je bio vrlo šarmantan u crnom odijelu s bijelom košuljom i leptir mašnom. Nekoliko mjeseci nakon svadbe rodio im se i prvi sin Marko Ilija. Za vrijeme karantene, obitelj je uživala u prirodi nedaleko od Samobora gdje su se preselili do daljnjeg. Na vjenčanju su bila i neka poznata lica; Doris Pinčić, Ksenija Prohaska, Nives Ivanković... - Kada sam upoznao Kristinu, odmah sam znao da je to žena s kojom želim provesti život. Dogodila mi se prava, duboka ljubav zbog koje cijelo tijelo vibrira i daje signale da je to to - rekao je Kurbaša u jednom intervju. Par ima troje djece, sinove Marka Iliju i Emanuela i kći Elu te obitelj živi u Samoboru, a kako izgleda njihov obiteljski život prije tri godine nam je u intervju opisao glumac.

- Idilično! Imam troje djece pa supruga i ja uglavnom vodimo bitke s njima. Slatke su to brige, ali i dosta naporne pa nam ostaje malo vremena za sebe. Samobor je divan grad koji ima sve sadržaje za pristojan život, a ni Zagreb nije daleko. Ima puno zelenila, voda je čišća, ljudi su pod manjim stresom, zrak je bolji...- ispričao nam je tada Kurbaša i osvrnuo se na svoju ulogu u "Kumovima". - Drago mi je da je mala epizodna uloga imala tako veliki odjek u javnosti. Svako malo me netko zaustavi i kaže kako nije znao da glumim u "Kumovima". Na poziv kreativnog direktora serije Josipa Žuvana, došao sam kao gost kako bih utjelovio lik vojnika Viktora i nisam požalio. Uloga je bila simpatična, rad zabavan - rekao je.