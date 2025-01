FOTO Naša glumica (61) u Areni navijala s 18 godina mlađim dečkom! Nisu skidali osmijehe s lica

Na tribinama zagrebačke Arene, tijekom uzbudljive rukometne utakmice između Hrvatske i Mađarske, kamere su zabilježile glumicu Senku Bulić i njezinog 18 godina mlađeg partnera, glazbenika Damira Josipovića. Par je bio vidno dobro raspoložen dok je energično navijao za hrvatsku reprezentaciju, a nakon što su rukometaši izborili plasman u polufinale, nisu skidali osmijehe s lica. Njihova opuštena i vesela energija privukla je pažnju publike.

Senka i Damir upoznali su se 2014. godine tijekom rada na predstavi Dream of Life. Njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav godinu dana kasnije, a od tada su nerazdvojni. Iako među njima postoji razlika u godinama, to nikada nije predstavljalo prepreku njihovoj vezi. Štoviše, Senka je jednom prilikom s dozom humora opisala njihov odnos: „Uvijek mislim da je on stariji od mene. Ja sam kao neko dijete o kojem se on brine jer sam stalno u pokretu i u umjetnosti. On je racionalan, iako je muzičar, puno organiziraniji od mene. On je zaista zreo čovjek, pa zapravo ni ne osjećam razliku u godinama.“

Damir Josipović, bubnjar i glazbenik, poznat je po svojoj smirenoj naravi i organiziranosti, što čini skladan kontrast Senkinoj energičnoj i kreativnoj osobnosti. Njihov odnos, temeljen na međusobnom poštovanju i razumijevanju, često inspirira ljude iz njihovog okruženja. Senka Bulić, poznata po svojoj dugogodišnjoj karijeri u kazalištu i na filmu, često se ističe i svojim nekonvencionalnim stavovima. Jedna od njenih najpoznatijih izjava je: „Kvalitetan život pripisujem činjenici da se nikad nisam udala.“ Iako o braku nema negativno mišljenje, priznala je da dosad nije osjetila potrebu za ulaskom u tu instituciju. Njezin slobodan duh i fokus na umjetnost uvijek su joj bili prioriteti, a čini se da je našla partnera koji to savršeno razumije i podržava.

Na utakmici u Areni, njihova prisutnost bila je još jedan dokaz da ljubav i sreća ne poznaju granice godina ni tradicionalnih okvira. Par je zračio zajedništvom, uživajući u trenutku i dijeleći radost s navijačima nakon pobjede Hrvatske.

