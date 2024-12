FOTO Maja Šuput na koncertu se pojavila u pravom blagdanskom izdanju

Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput na svojim društvenim mrežama izrazito je aktivna te dijeli različite fotografije i snimke. Mnoge od njih su obiteljskog karaktera, a često se tu nađe i snimki s nastupa. Zadnji takav je Maja objavila prije nekoliko dana te je tada iznenadila svojom modnom kombinacijom. Maja je nastupila na jednom događanju, a zasjala je u kombinezonu koji podsjeća na kostim Djeda Mraza. Crveno-bijelo odlično joj je stajalo, a uz to pjevačica je imala i odličnu energiju.

Podsjetimo, pjevačica često dijeli i obiteljske fotografije, a tamo je glavna zvijezda njezin sin Bloom koji je i nedavno oduševio njezine pratitelje. Preslatki Bloom uživao je uz pjesmu ''Beautiful Life'' koju inače pjeva Bebe Rexha, a onda je pustio glas. Naša pjevačica sve je zabilježila i nije krila oduševljenje. ''Ma neee. Njegovo doživljavanje glazbe je sve'', napisala je uz snimku. Preslatki glasić oduševio je i brojne Majine pratitelje na Instagramu. ''Bit će ona mama veće zvijezda od tebe'', ''Mamino djetešce'', ''On je pravi šećer'', ''Nadmašit će mamu'', ''Ali tonalitet kako gađa'', ''Geni! Presladak je'', ''Kakav kralj, na mamu'', ''Majo, imaš konkurenciju'', ''Nevjerojatno'',''Uljepšao mi je dan'', ''Ajme, kakva emocija'', dio je komentara ispod objave.

Maja je nedavno otkrila da je maleni Bloom bio kod frizera i skratio svoje plave uvojke, a mama je potom na društvenim mrežama pokazala kako izgleda finalni rezultat i koliko je frizer skratio kosu njezinom sinu. -Bloom level 2.0 - napisala je Maja uz fotografiju sina na Instagramu i odmah su se zaredali komentari oduševljenja novom frizurom. - Koji maneken! Idemo skroz na kratko - poručila je pjevačica Nina Badrić.

- Savršen, kako mu dobro stoji! Opet je mala Maja. Presladak, kako si je dobru frizuru izabrao. Jako mu lijepo stoji frizura. Kakav maneken. Super friz, sad sam napokon pravi frajer! Ljepotan može još malo kraće. Puno bolje Majo, iskreno. Pravi ljepotan. Savršen. - poručili su obožavatelji. Bloom kojem su tri i pol godine prava je zvijezda maminog Instagrama i iz Majinih objava su saznali kako je poput roditelja i maleni Bloom veliki gurman i zaljubljenik u putovanja. Otkako se rodio s roditeljima je bio na raznim svjetskim destinacijama i putovanje zrakoplovom mu je poseban užitak koji obožava. U intervju koji je nedavno dala za 24 sata Maja je pričala o tome kako je dodatnu energiju i snagu dobila nakon rođenja sina.

- Definitivno sam dobila jednu novu dozu energije kad sam rodila. Mi se stalno igramo i ja jednostavno crpim tu dječju energiju. Muž mi je isto mladolik, vjerojatno to sve skupa ima smisla, ali ključno je da radite to što volite jer inače ne znam što bi me natjeralo da idem na posao, osim naravno, egzistencija. No ne bi mi sigurno davalo takav žar da idem raditi nešto što ne volim. Ja sam toliko sigurna kad izađem na pozornicu da se ta moja opuštenost, želja i volja osjete. Onog trena kad bih ja radila nešto u čemu ne bih bila dobra, to bi se sigurno vidjelo na van - ispričala je za 24 sata. Na poslovnim putovanjima kad god to mogu prate je suprug Nenad Tatarinov i sin Bloom.

- Moj muž nema problem s mojim rasporedom, naprosto je čovjek navikao tako od prvog dana. Jako nam zna biti zabavno jer često vikendom oni putuju sa mnom. Znači, ako sam recimo u Istri, onda cijeli vikend provedemo u Istri. Isto tako ako sam u Dalmaciji, a ne moram drugi dan ići negdje drugdje. onda, naravno, dijete je naviklo spavati po hotelima, jesti po restoranima, njemu je to top i misli da je to baš najnormalnija stvar na svijetu jer otkad se rodio tako živi. Najviše na svijetu se voli voziti u autu i avionu. On je valjda jedino dijete koje, kad stignemo negdje, me pita zašto smo već stigli. Tako da, realno, njima je jako zabavno sa mnom jer oni stalno putuju sa mnom. A kad ja nađem vremena za godišnji, koji naravno dogovaramo puno unaprijed, onda je to tek ono zaista prava idila. Ali kažem, trudim se da zapravo obitelj bude što češće sa mnom.

