FOTO Ivana Knoll javila se s odmora! Pozirala u badiću: 'Jedna jedina'

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll otkrila je kako se nalazi u Grčkoj gdje uživa u odmoru. Ivana trenutno uživa na grčkom otoku Mikonosu, a svoje pratitelje svakodnevno počasti novim fotografijama. Sada je novopečena DJ-ica objavila dvije fotografije na kojima pozira u kupaćem kostimu. Upijala je sunce, a svoju dugu crnu kosu raspustila je niz leđa. "Mikonos je osvojio moje srce", napisala je u opisu objave i izazvala brojne komentare. Jedan obožavatelj joj je napisao "da je zaljubljen u nju". "Jedna jedina", "Prelijepa si", pisali su joj.

Podsjetimo, DJ-ica se nedavno javila s Ibize, jedne od najpoznatijih europskih party destinacija. Ivana je otkrila d aje uz posao tamo i uživala. Na Instagramu je objavila fotke na kojima je u badiću. Ivana je pozirala na brodu gdje se sunčala u bikiniju ružičasto-ljubičaste boje. Pokazala je i guzu u tangicama. Na Ibizi je ranije gažu na plaži Playa d'en Bossa imao jedan od najboljih svjetski DJ-a David Guetta, a Ivana se s njim fotkala. - Legenda David Guetta i ja - poručila je Knoll uz zajedničku fotografiju na Instagramu.

Svoj prvi nastup kao DJ-ce Ivana je imala u Splitu na Ultra Europe festivalu. Ivana je na početku nastupa na Ultri imala tehničkih poteškoća i morala je zatražiti pomoć, a najvjerniji fanovi su iz publike vikali: "Ivana, Ivana". Za nastup na Ultri izabrala je izazovnu kombinaciju. Pojavila se u kombinezonu crne boje s prozirnim dijelovima.

Prije nastupa komentirala je da je od srednje škole htjela postati DJ. - Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend, postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-iranje - izjavila je Knoll za dalmatinskiportal.hr. Na Ultri je bila već ranije, te je jednom prilikom došla podržati prijatelja DJ Snakea. - Meni je to najdraži festival. Bila sam i na Ultri u Miamiju i podržavala svojih par prijatelja izvođača, koji su bili headlineri na main stageu, ali ovo je ipak u mojoj zemlji i meni definitivno najdraži festival - zaključila je.

