FOTO Bivša 'kninska kraljica' nije se odrekla luksuza! Snimljena u skupocjenim tenisicama

Bivša zatvorenica Josipa Pleslić, bivša Rimac, inače optuženica u aferi Vjetroelektrane - da voli skupocjene modne marke i nije neka tajna. Bivša HDZ-ovka poznata po brojnim aferama i skandalima uhvaćena je na kavi s bosanskohercegovačkim poduzetnikom Milenkom Bašićem, a s kojim je optužena u spomenutoj aferi. Bivša Rimac je na nogama nosila luksuzne dizajnerske tenisice brenda Burberry, inače kožnim cipelama, a cijena na njihovoj službenoj stranici iznosi vrtoglavih 540 eura.

Naravno, cijena od 540 eura je zapravo prava sitnica za Josipu naspram ostalih dizajnerskih komada koje posjeduje ova bivša kninska gradonačelnica, saborska zastupnica i državna tajnica. U više navrata mediji su navodili kako je nosila i Celine Phantom torbicu kojoj cijena iznosi 2500 eura, ali ima i one s potpisom brenda Louis Vuitton o čijoj cijeni Rimac nije željela razgovarati.

Podsjetimo, ova fatalna brineta nedavno je ponovno dospjela u javnost kada su u medije procurile poruke između glavnog državnog odvjetnika Ivice Turudića i nje. Poruke: "Di si lipa" i "Di si radosti" osvanule su i u centru Zagreba u obliku grafita, a o njima je tjednima brujila baš cijela Hrvatska. Prepiske poruka između nje i HDZ-ovog izbora za državnog odvjetnika Ivice Turudića procurile su, a imale su vrlo škakljiv sadržaj.

Nakon što je Jutarnji list objavio niz poruka koje dokazuju da su tijekom četiri godine Ivan Turudić i Josipa Rimac razmjenjivali poruke i družili se, a on je u televizijskom istupu rekao kako su znali popiti kavu i da se na to svodilo njihovo poznanstvo. Medij 24sata došao je u posjed poruka koje su njih dvoje razmijenili i koje dokazuju da je u svibnju 2018. godine navečer Turudić čak zvao Rimac na lokaciju svog stana u Zagrebu. Autentičnost poruka je provjerena. Poruke koje su razmjenjivali objavljene su u cijelosti.

Dana 27. svibnja 2018. godine Ivan Turudić i Josipa Rimac dogovorili su se da će se naći, ali im je dogovor na kraju propao. Prvo je oko 17.30 Turudić poslao poruku Rimac da odu nekamo na kavu, a ona je odgovorila da ne može do poslije 20 sati. Turudić je kazao da i njemu odgovara tako, a Rimac mu je poručila: "Javi di ćemo."

Sat vremena poslije toga Turudić joj je poslao poruku: "Dodji k meni, sam sam", napisao je glavni državni odvjetnik. "Ahaaa", odgovorila mu je Rimac s kašnjenjem. "Kaj?" pitao je Turudić i nije dobio odgovor. Došao je i 21 sat pa Turudić ponovno pita Rimac: "Disi"? Ona mu je odgovorila da je u gradu i pitala Turudića gdje je on.

"Čekam te", odgovorio je sudac. "Di", pitala ga je Rimac. "Crnomeac", stigao je brz odgovor u kojem Turudić radi tipfeler, ali je očito da je riječ o zagrebačkom kvartu Črnomerec. "Di na crnomercu", upitala ga je Rimac. Turudić joj je poslao ime ulice u kojoj mu se nalazi stan, a u kojem i danas živi pa iz tog razloga 24sata nije htio objaviti adresu ulice. Dodatno je u porukama objasnio u blizini koje institucije je stan. Odmah zatim poslao je poruku: "Ajde." "Ajde negdi blize gradu", odgovorila mu je Rimac i tu se komunikacija prekinula oko 21.40 sati. Ujutro slijedi novo dopisivanje. Turudić joj prije pola sedam šalje poruku: "Krepo mi je mobitel, sorry!" "Ma da..." odgovara Rimac. "Šteta", piše Turudić.

