Format je već viđen u Srbiji i na N1, a prije njih na stranim televizijama. Međutim, ima tu mjesta i za Zorana Šprajca

Stanje nacije/RTL

1 ruža

U društvu koje vapi za satirom, ali je većim dijelom ne razumije, pa čak i prezire jer otvara teme koje mogu naljutiti neke ljude, valja biti zahvalan na pojavi i inteligentnom humoru Zorana Šprajca, performera kojega je javna televizija predugo i opasno žuljala, kao i prekratka minutaža njegova sljedećeg projekta, "RTL Direkta". I evo ga u novom formatu po njegovoj mjeri, novom showu nazvanom "Stanje nacije". Prvu epizodu otvorila je rubrika "Raport o događajima koji su obilježili protekli tjedan" koja pretendira ukazati na apsurde u našem društvu, "Fala bivšem kancelaru Kurtzu" dotaknula se čuda u hrvatskoj društveno-političkoj zbilji već opjevanom deklinacijom Austrijančeva prezimena, a sve to garnirano banalnim doskočicama sa šmrkanjem i crtom kokaina na račun predsjednika Milanovića kao lajtmotiv emisije, kao i neduhovitim referencama na slikovitu pojavu tzv. prof. dr. sc. Filipovića. Puno uvjerljivija bila je ćakula s građanima o društvenim fenomenima koju je obavio komičar Goran Vinčić, a za kraj su prikazali zabavne vijesti iz showbiza, onako kako ih vidi Zoran Šprajc.

"Krenuli smo s mnoštvom nepoznanica jer je riječ o potpuno novoj formi na našem tržištu", rekao je Šprajc uoči emisije. "Prvi put se u Hrvatskoj radi ovakva emisija, a format je prilično zahtjevan", rekao je nakon emisije. Netočno. Format je već viđen u showu "24 minute" s genijalnim srpskim voditeljem Zoranom Kesićem, format koji su do savršenstva ispeglali Borna Sor i Domagoj Zovak u svom "Prime Timeu" na N1, a prije njih velike strane televizijske njuške Jon Stewart, John Oliver ili Trevor Noah. Međutim, ima tu mjesta i za Zorana Šprajca. Zasad, bolji je od vlastite emisije.

Točka na tjedan/N1

3 ruže

Urednica i voditeljica Nataša Božić Šarić ljetos je na Fejsu objavila da već neko vrijeme razmišlja o tome da digne sidro, i ruke, od novinarstva. Nakon 25 godina u branši smorila ju bitka s hejterima, dosadilo joj slušati da se udebljala, da joj je vrijeme za frizera, da joj naočale stvarno dodaju godine, o tome da je lijeva, pa je desna, pa je glupa, pa šuška, a još je i srbočetnikuša, katotalibanka, konzerva i teoretičarka lezbokomunizma. Na sreću, nepovratno inficirana virusom novinarstva, u svijetu fejk vijesti i sveopćeg nepoštovanja profesionalnih standarda i kodeksa, krenula je u još jednu sezonu deratizacije društva, obračuna s nefunkcionalnom državom, kvarnom politikom i zlonamjernim gledateljima. Ove nedjelje servirala je informativnu jutarnju ćakulu s novinarkama Večernjeg i Jutarnjeg lista, razgovor o novoj porciji obećanja za potresom poharanu Banovinu, teme koje se dotiču reforme ustavnosudskog postupka, prozborila s gostima o upravljanju mirovinama, snažnom tornadu koji u Europi odnosi ljudske žrtve i naposljetku opjevala odu anđelima čuvarima iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Novinarstvo je nekoć nastalo kao propaganda, ali je uvijek bilo i bit će medija i novinara koji na to ne pristaju.

RTL danas/RTL

3 ruže

Gigant vojne misli, onaj koji puši cigare od sto dolara i smiče jelene, srndaće i veprove s karabinom od pet tisuća eura u okolici Vinkovaca, onaj s nadimkom Jaglac koji nosi zbog ubrane kitice za školsku i stranačku kolegicu Gabrijelu Žalac - sve su to vrijedni prilozi za biografiju ministra obrane Marija Banožića očima RTL-ove Zorane Čičak Kulić. Potapanje trenutačno najslabije karike Plenkovićeve Vlade treba izgledati upravo tako, činjenicama, uz svesrdnu pomoć arhivskih snimaka, koji ne daju sakriti što je sve "dečko iz Vinkovaca" rekao pa porekao. Dok govori kako treba smanjiti ovlasti predsjedniku, pa sutradan kako lažu da je baš tako rekao, vrijedni novinari podsjetili su i na budalaštine tipa "nabavke protuzračne obrane kratkoročnog i srednjoročnog dometa". Veliko vojno znanje od njega kao ministra-civila nije se ni očekivalo, ali barem ono osnovno? Dok se politika dogovori treba li Banožiću uzeti poslovnu sposobnost ili ga treba utamničiti, kako to predlaže predsjednik, za početak ga treba vratiti u lokalnu politiku pa neka tamo promišlja je li pilot Ivan Selak bombardirao Vinkovce ili ipak nije, kako ispravno sugerira ovaj prilog. Ili kako o ministru reče gost emisije Igor Tabak: "Koji je njegov najveći problem? On ima jako puno problema." I sve uz Balaševićevu pjesmu "Kao Bane, dobri sin". Ma bravo!

Vrtlarica/HRT2

4 ruže

Sve one koji prirodu osjećaju kao dio svog života, one koji uživaju u ljepoti zelenih biljaka i cvijeća, one koji su vrtlarstvo uveli u svoju svakodnevicu, Kornelija Benyovsky Šoštarić iznova je provela kroz čarobni i inovativni svijet vrtlarstva, onako kako to najbolje zna - nenametljivo i neodoljivo. Kornelija svoje gledatelje uči kako je ovogodišnja sezona svojevrsni pokazatelj da je, unatoč klimatski izazovnoj godini, moguće održati vrt plodnim i bujnim sve do kraja jeseni. Svojim pristupom vješto navodi na bijeg iz grada na selo, zaziva povratak prirodi, zdrav život uz motiku i plodove svoga rada i odabiranje vrtlarstva kao prokušane terapije nakon svih košmara na gradskom asfaltu. Ne bez razloga, "Vrtlarica" ima status emisije koja se prati zbog pouzdanih i provjerenih savjeta, već i status uspješnog društveno angažiranog televizijskog projekta, na čast HTV-u. Posebna, zanimljiva, inovativna i inspirativna, sve je to Kornelijina "Vrtlarica".

