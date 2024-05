Filmska priča mlade hrvatske novinarke: 'Zbog Eurovizije sam naučila švedski, u Malmöu sam ostvarila svoj san'

Najveći hrvatski uspjeh u povijesti Pjesme Eurovizije pratile su jake novinarske snage iz naše zemlje. Dok smo većinom svi bili iskusni, a neki poput kolegice Klare Rožman iz Jutarnjeg lista i pravi veterani Eurovizije, među nama je bila i jedna djevojka koja je tek napunila dvadesetu. Zove se Ivana Prkić i novinarka je portala Eurosong.hr. Nazvala me nekoliko dana prije odlaska u Malmö i zamolila da joj pomognem kad dođemo u Švedsku. Ne samo da joj nije trebala moja pomoć, nego je Ivana pomagala meni. Ona je sve osim obične djevojke. Njena priča o ljubavi prema Euroviziji dostojna je filmske adaptacije. Dakle, Ivana je imala samo devet godina kada je gledala Euroviziju u Švedskoj. Tada je primijetila voditeljicu Petru Mede. Zbog nje je zavoljela Švedsku, Euroviziju i novinarstvo. Maštala je da jednog dana ode u Švedsku na Euroviziju na kojoj je Hrvatska favorit i upozna Petru. Punih 11 godina kasnije Ivana je prvi put otišla na Euroviziju, i to u Švedsku. Baš kao u nekoj bajci radilo se o natjecanju na kojem je Hrvatska bila glavni favorit i kojeg je vodila njena Petra, koju je i upoznala i obratila joj se na švedskom. Bonus: Ivana je sama financirala put na Euroviziju novcem kojeg je osvojila nakon što je pobijedila na Potjeri.

Koja su tvoja prva sjećanja na Eurosong? Kako si zavoljela to natjecanje?

Moje prvo sjećanje na Eurosong bilo je 2006. kad nas je predstavljala Severina s "Mojom štiklom". Iako nisam imala niti 3 godine, obožavala sam tu pjesmu, a posebno mi je drago bilo kad sam dobila originalnu fotografiju njenog nastupa iz Atene, koju mi je ona potpisala. Eurosong sam konkretnije počela pratiti 2010. kad smo apsolutno sve cure iz vrtića znale tekst "Lako je sve", a pravi eurovizijski fan postala sam 2016. kad smo se nakon dvije godine pauze vratili na natjecanje.

Rekla si da je prekretnica u tvom životu bila kad si gledala Eurosong 2013. u Švedskoj, kojeg je vodila Petra Mede. Što te toliko privuklo da odlučiš naučiti švedski?

Iskreno, kad sam ju prvi put vidjela, nije mi odavala dojam nekog vrlo zanimljivog (smijeh), dapače, više me je nerviralo to što niti jednu njezinu šalu, za razliku od ostalih gledatelja, nisam razumjela, a ona je imala toliko karizme da je, za moj tadašnji ukus, svega bilo malo i previše (smijeh). To ni ne čudi s obzirom na to da mi je bilo samo devet. Međutim, zapamtila sam ju, i već tri godine nakon, kad je ponovno vodila Eurosong, oduševila sam se njezinim cinizmom, šarmom i spontanošću. Sjećam se da sam si rekla da, ako ikad postanem TV voditeljica, želim to raditi baš poput nje. Usto, način na koji su Šveđani u produkcijskom, organizacijskom i glazbenom smislu ugostili taj Eurosong, ostavilo me bez teksta i natjerao da ih kompletno zavolim.

Jesi li već tada počela sama učiti švedski, kako je to izgledalo?

Za švedski sam se zainteresirala godinu dana nakon tog čuvenog Eurosonga, kad mi je falila Petra jer mi se novi voditelji nisu dopadali. Sjećam se da sam, dok sam bila na ljetovanju, zamišljala kako bi bilo genijalno da Hrvatska jednom bude favorit na Eurosongu u Švedskoj koji će voditi Petra, a ja ću, naravno, doći tamo i pričati s njom na švedskom. Moš mislit haha. Tada nisam znala ni riječi švedskog. Kad je došla korona, uhvatila sam se gledanja starih Melodifestivalena jer sam se baš zakačila za njihovu spontanost i predanost Eurosongu. Sjećam se da sam svojima rekla da ću nakon gledanja zasigurno naučiti švedski. I tako je krenulo… Osim što sam zavoljela švedske ženske šlagere (smijeh), shvatila sam da želim upisati švedski u školi stranih jezika, pa sam to i učinila. Ni u jednom trenutku, unatoč suludosti, nije me napustila ideja da ću jednog dana pričati švedski Petrom. Istina, nisam očekivala da će se to obistiniti, ali kad nešto želite, unatoč svemu, nikad se ne prestajete nadati. Kad je došlo vrijeme upisa na faks, znala sam da je švedski moj izbor jer me uz njega veže previše lijepih sjećanja, emocija i ljudi da bih ga tek tako lako zapustila.

Je li bilo teško upisati švedski i fonetiku? Kako izgleda fakultet?

Iskreno, ne pamtim da je bilo zahtjevno. Fakultet izgleda tako da mi je švedski lakši od fonetike (smijeh), unatoč tome što je, u pravilu, svima kompleksnije studiranje stranog jezika od bilo čega drugog iz fakultetske ponude. Fonetika ima dosta računanja i anatomije, a upisala sam ju jer bih se u životu potencijalno bavila radom na televiziji ili radiju.

Press konferencija Petre Mede i Malin Akerman. Ivana se na švedskom obratila točno na isteku šeste minute:

Kad si počela raditi na Eurosong.hr? Koje teme tamo pokrivaš?

Počela sam pisati prije četiri godine, u trećem srednje. S obzirom na to da sam bila maloljetna, sjećam se da su mi mama i tata morali potpisati privolu (smijeh). Pratim sve što treba popratiti u datom trenutku – od nacionalnih izbora pa do Dječjeg Eurosonga.

Kako si reagirala kada si shvatila da je Eurosong ove godine u Švedskoj i da će ga opet voditi Petra?

Kad je Loreen pobijedila, za razliku od većine ostalih, ja sam bila presretna jer mi se pjesma doista sviđala. Odmah sam rekla: „Ma idem ja dogodine na Euroviziju.“ Što se Petre tiče… Mislim da je bio vikend. Sjećam se da sam otvorila mobitel, pogledala kolegičinu poruku sadržaja Bože, Petra, i sve mi je bilo jasno (smijeh). Nisam dvojila ni sekunde da je to Eurosong na kojem moram biti. Nisam mogla vjerovati. Inače, od ugošćavanja zadnjeg izdanja, Petra je prešla na konkurentsku televiziju, tako da je bilo suludo za očekivati da će ga voditi treći put za redom. Samim time, moje oduševljenje je bilo još veće jer je ovakav rasplet bio gotovo nemoguć. I dalje mi ništa nije jasno (smijeh).

Foto: privatni album

Lani si pobijedila na Potjeri, kako je bilo na kvizu? Ideš li i inače po kvizovima?

Iskreno, davanje ispita, autoškola i pisanje seminarskih daleko su mi stresniji od nastupa na Potjeri (smijeh). Ja još nisam procesuirala da se to dogodilo jer mi je sve prošlo bez neke velike nervoze i pritiska. I inače idem po kvizovima i znala sam da ću, čim doselim u Zagreb, definitivno otići na Potjeru. Nisam bila sigurna kako iskoristiti novce, međutim rekla sam si da, ako u bližoj budućnosti Eurosong bude u Švedskoj, svakako trošim lovu na to. I eto, dočekala sam ga vrlo brzo!

U Malmöu si konačno dobila priliku razgovarati s Petrom. Kako je to izgledalo kada si joj rekla da si zbog nje zavoljela Eurosong i Švedsku? Što ti je rekla onda?

To je izgledalo da sam ja došla tamo pola sata ranije kako bih se smirila. Naravno da nisam uspjela. Toliko mi je bilo mučno jer sam znala da sam na ovo čekala već jako dugo i da se konačno ostvaruje. Svi su mirno sjedili, a ja nikako da se smirim. Kad su voditeljice ušle, instantno me obuzela panika da moram što prije ispaliti svoje pitanje. Kad mi je voditelj pressa dao mikrofon, znala sam da je to to. Rekla sam joj da joj moram reći da sam je na TV-u prvi put vidjela prije 11 godina (kad sam imala samo devet), i da mi je san bio pričati s njom na švedskom na Eurosongu u Švedskoj. Tada nisam znala švedski, ali sam ga u međuvremenu naučila i upisala na faksu, a sve je zapravo poteklo od nje. Žena je bila u šoku (nije baš da joj se svaki dan netko iz Hrvatske obraća na švedskom), nije mogla vjerovati što sluša, a još manje da je ona zaslužna za sve to. Kasnije, kad smo se srele, rekla mi je da je zvučalo super i da je iznimno dirnuta jer nikad nitko nije napravio takvo što zbog nje. Preporučujem da radije pogledate snimku jer ovo moje prepričavanje nimalo ne dočarava stvarnu atmosferu haha.

Kakvo je tvoje iskustvo na ovogodišnjem Eurosongu, je li ispunio tvoja očekivanja? Što bi izdvojila kao najbolje a što najgore?

Ukratko – bila sam toliko vesela i ispunjena da sam doslovno imala osjećaj da bih mogla umrijeti od sreće… proživjela sam sve što sam ikad htjela i još i više! Najbolje je zasigurno bilo ovo s Petrom, makar bih se usudila reći da je bilo još zaista lijepih situacija kojima se i jesam i nisam nadala. Najgoreg nije bilo. Sve bih ponovila i ni za čim ne žalim. Eto, jedino da smo prvi, a ne drugi (smijeh). To je bilo najbolnije.

VEZANI ČLANCI:

Čime se misliš baviti kad završiš fakultet? Je l' bi možda mogla živjeti u Švedskoj?

Čim sam sletjela imala sam dojam da sam na nekom poznatom prostoru i ni u jednom trenutku se nisam osjećala kao turist u stranoj zemlji. Sve sam razumjela, brzo sam se uklopila, a zemlja je ktome i predivna i organizirana – baš me oduševila. Iskreno, nikad nisam razmišljala o trajnoj selidbi, no Švedska mi je sad poprilično dala za misliti haha. Barem jedan Erasmus bi bio super. Inače, "karijeru“ vidim na polju fonetike – možda na radiju ili, još bolje, na televiziji, a tko mi je uzor na tom putu, ne trebate uopće ni pogađati.

VIDEO: Tomislav Štengl o lobiranju na Eurosongu: 'Za to se oduzimaju bodovi'