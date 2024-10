'Film za odrasle je bio moja smrt, a ovo je bio najveći udarac za moj džep u mojoj karijeri, ali i najveća šteta'

Jedna od najpoznatijih loto djevojaka bivše države, Suzana Mančić progovorila je o nekim detaljima iz svojeg života. Suzana je bila u centru skandala kada je izašao njen privatni pornografski uradak, a sada kaže da je tada doživjela malu smrt, te da je taj period za nju bio jako težak, bila je povrijeđena i na stupu srama. Osim toga ranije je rekla da ima i malu mirovinu, te se osvrnula i na tu činjenicu. - Primam minimalac, ali pošteno zarađen. Mi smo žene čudo. Dok nisam počela raditi punom parom, prvo, bilo mi je potrebno jedno vrijeme da se odmaram. Da ne radim ništa, da ležim i da gledam svoje omiljene serije na TV u boji. A onda sam shvatila da me to dovodi u jedno stanje letargije i da nije dobro za mene, ni fizički, ni psihički. Onda sam se okrenula mojoj maloj oazi Velikoj Moštanici. Ali moj život sam po sebi je veoma dinamičan, jer moj brak je u Ateni, ja sam ovdje, stalno se putuje i negdje idem. Meni u stvari nikad nije dosadno. Stigla sam, recimo, prošlog leta da pročitam neke knjige koje nisam stigla do sada. Samo dosadnom čovjeku može biti dosadno.

Rekla je da ju je ranije svatko mogao povrijediti, te da je bila na stupu srama, prenosi Kurir. - Kad sam bila privatno otvorena, svatko me mogao povrijediti kako je htio, a to je bila užasna degradacija mene kao žene i moja profesionalna degradacija. S jedne strane, bila je to mala smrt koju sam doživjela i srećom preživjela. Tada sam privatno bila jako povrijeđena, i na stupu srama. Što se tiče mog profesionalnog života, najteže mi je bilo ako sam zakasnila na avion. Događalo se da sam zabrljala letove, u ono doba velike Jugoslavije, kad se puno radilo. Dogodilo mi se da jednostavno pogriješim u rasporedu. Na povratku iz New Yorka dolazim na aerodrom JFK i vidim prazan Jatov šalter. Pitam: "Pa kad polijeće avion?", a službenica mi odgovara: "Gospođo, to je bilo jučer." A onda se morate uhvatiti nekih drugih obaveza. Trebala sam letjeti izravno u Düsseldorf i to je bila najveća avantura i najveći udarac za moj džep u mojoj karijeri, ali i najveća šteta.

Jedna od najpoznatijih loto djevojaka Suzana Mančić ove godine slavi 50 godina karijere, a od prošle godine je u mirovini koja nije velika, ali Suzana kaže kako joj je dovoljna da si priušti sve što joj treba. – Nekad imaš novca pa sebi priuštiš nešto što želiš, ali i nemati nije strašno. Strašno je kad nemaš za lijek, za neke osnovne stvari, ali hvala Bogu, mirovina stiže. Nekom sam se izlanula kolika mi je mirovina, onda su portali gorjeli kao „skandalozno kolika je mirovina Suzane Mančić - 452 eura. Pa dobro, za ne daj Bože, žive ljudi od tolike mirovine – rekla je Suzana, prenosi Avaz.ba. Kaže kako je uvijek bila štedljiva i nije se rasipala novcem i zadovoljna je onim što je stekla tijekom pet desetljeća rada. - Pola sam trošila, pola stavljala sa strane, tako da sam u životu uglavnom stjecala. Od te mirovine se može živjeti, pogotovo kad radiš još nešto sa strane – rekla je Suzana.

Početkom ove godine je Suzana boravila u Hrvatskoj i u intervju koji je dala za Večernji list ispričala je kako provodi umirovljeničke dane.

- Istina je, otišla sam u mirovinu, ali još nisam primila svoju prvu mirovinu. Prekinula sam snimanje svoje emisije “Suzanin izbor”, koju svakako uvijek možete pogledati na YouTubeu. To je bio jedan fini izbor mojih tema, gostiju, intervjua… Ipak, došlo je do umora i mislim da treba biti realan i u jednom trenutku stati. Dolaze novije generacije na scenu, a ja često znam pomisliti kada sam bila na vrhuncu svoje popularnosti – kako su se tada osjećale moje starije kolegice. Malo sam se povukla. - rekla nam je Suzana i dodala:

- Eto, rado prihvaćam gostovanja u drugim emisijama, sve dok se malo ne odmorim od te ludnice koja se zove privatna produkcija. Vidjet ću što ću još sve raditi. U posljednjih desetak godina napisala sam i dvije knjige, a emisija “Suzanin izbor” mi je dovoljno okupirala misli da nisam jednostavno imala vremena za pisanje knjiga. Možda se iz moje olovke iznjedri nešto novo… Također, volim otići u kino ili kazalište, a jednom tjedno svakako moram ići frizeru zato što mi je kosa postala neukrotiva. - ispričala nam je tada Suzana.

