Filip Riđički: 'Nitko od nas nije u potpunosti otpisao 'Crno-bijeli svijet'

Filip Riđički široj je javnosti najpoznatiji po ulozi Kipa u hit-seriji "Crno-bijeli svijet" Gorana Kulenovića, no slušateljima Top Radija poznat je i njegov glas iz ranojutarnjeg showa ove zagrebačke postaje. Filip i Tamara Loos zabavljaju nas svakog jutra od 6 do 9, a svestrani glumac i voditelj gradi i glazbenu karijeru, pa trenutačno priprema i albume s bendovima Lika Kolorado i Sacher.

Šira javnost najbolje vas zna kao glumca, no vi ste i glazbenik i radijski dj/voditelj. Očigledno ste čovjek s puno zanimacije, kako sve uskladite?

U zadnje me vrijeme hvata egzistencijala kriza i jeziva dosada ako uhvatim samo sat vremena za sebe, odmah krene mantra - što radim sa životom, kamo sve ovo ide, koji je moj životni put, što ću sa sobom večeras... Kad se prebiješ od aktivnosti, nemaš baš vremena za te misli. Što je dvosjekli mač, naravno, jer ništa ne ode, samo stavljaš pod tepih, moraš se suočiti s tim pitanjima kad tad. Mislim, ljudi u mojim godinama, moja generacija, moji prijatelji, rade obitelji, djecu, kuće na gruntovima, meni se ništa od toga još nije dogodilo, što je okej, možda hoće možda neće, nisam sluga tom standardu, više sam go with the flow tip, tako da mi se vrti onaj citat iz filma "Iskupljene u Shawshanku" - get busy living, or get busy dying - naravno, odgovor je ovo prvo. Primi se posla, radi što voliš raditi, svi odgovori doći će sami, rekao je Bare. A raspored, ma, to je najlakši dio.

Kada ste se počeli zanimati za radio? Jeste li i kao klinac htjeli raditi na radiju?

Ne, ali su mi od puberteta, čim je glas mutirao, prijatelji roditelja, učitelji, generalno likovi autoriteti, govorili da imam dobar glas za radio, a i istini na volju uvijek sam volio zvuk svog glasa i govoriti previše za ičije dobro, kamoli moje. Tako da, kada se otvorila prilika na Radio Studentu, koji baš, između ostalog, služi da mladim ljudima bude poligon i odskočna daska i sigurno mjesto, objeručke sam primio taj mikrofon i učio zanat. Godinama kasnije, našao me najdivniji čovjek kojeg znam, zna on tko je, da ga ovdje ne imenujem, bu mu neugodno, i rekao mi ej gle imam ideju, radim nešto s nekim ljudima, hoćeš krenuti ozbiljno u radijske etere i vode, i to je to, tako je krenulo.

VEZANI ČLANCI:

Kako je došlo do angažmana na Radio Studentu?

Bila je jedna djevojka koja je radila tamo, malo mi se i svidjela, ali sam generalno bio impresioniran kako dobro barata eterom, i nekako smo se krenuli dopisivati, i pozvala me da budem gostujući DJ na njenoj jutarnjoj šihti jedno jutro. To se ljudima svidjelo pa su me pozvali opet. Jedno jutro te djevojke nije bilo, nešto je zakurila, i ja solo, a jedan od urednika je samo rekao - daj sjedaj, vodi ti danas sam. Rekao sam im - jeste ozbiljni, pa ne znam s pultom, ne znam ništa. Ne znam kako, ali tip je imao neko povjerenje u mene koje nisam imao ni sam.

Jeste li imali tremu na početku radijske karijere, kako je to izgledalo?

Iskreno, baš i ne. Kada si u studiju pred mikrofonom, u sobi sam ili s partnerom/icom, dobivaš dojam da si sam na svijetu, da taj zvuk ne ide nikamo, da nitko ne sluša, da možeš sve jer si sam u sobi i nitko te ne gleda i nema straha jer ti nitko ne može ništa, zaključaš se čak, ako poželiš. Puno je veća trema na bini ili na daskama ili pred kamerom. Ovako si nekako siguran.

Nakon Studenta slušali smo vas na Gold FM-u, kako vam je bilo na toj radijskoj postaji? Mnogi slušatelji i danas žale jer se ugasila, na njoj dsmo mogli čuti neke stare hitove koje nismo odavno čuli.

Gold FM je veliki ponos moje karijere jer smo ga, baš kao i Top Radio kasnije, gradili iz temelja, a usput sam učio zanat malo ozbiljnije s najvećim iskusnjarama na terenu. Najednom sam okružen titanima, znalcima od kojih fakat mogu učit. Jako me to činilo sretnim. Sve ima svoju putanju, a mene je odvela na Top.

Sada vas slušamo svakog jutra s Tamarom Loos na Top Fm-u. Kako izgleda vaš radni dan? Hoćete li se ikad naviknuti na ranojutarnje dizanje?

Nije problem ustati u pola 5. Zaista nije, navikneš se na sve pa i na to. Problem je sve što žrtvuješ zbog te ure. Nema baš izlazaka kroz tjedan jer moraš ići rano leći. Često se zezam da je svaki sat sna manje jedan padež manje ujutro, što manje spavaš, to manje možeš koherentnu rečenicu složiti. To je zapravo najveći problem, što ti dosta pati društveni život. Što sam stariji, to me manje on i zanima, ali uhvati me želja za socijalizacijom, ali ono, kad? Ekipa, vi uživajte, ja odo spavati. Čudno je. A kada dođe vikend, često se samo želiš naspavati jer, htio ne htio, tijelo te probudi prerano, tako je naviklo. Ima to naravno i dobre strane - sve stigneš kroz dan napraviti, a i zora zna biti magična, biciklom preko mosta, milina.

Kako se slažete s Tamarom? Koliko u vašem programu ima dogovora, a koliko improvizacije?

Tamara ja najbolja kolegica u bilo kojem poslu koji sam imao prilike i čast raditi, predivna je. Brza, kreativna, humoristična, uvijek ti drži leđa. Imamo u planu čime ćemo se u eteru baviti, i dopuštamo si malo plesati po scenariju, ali generalno nam je glavni cilj zabaviti društvo koje nas ujutro prati.

Kakvu glazbu volite privatno? Uspijete li u program Top Radija ugurati i neke vaše favorite?

Slogan Top Radija je "Glazba koju živiš" i to je definitivno i moj neki životni soundtrack. Nešto Beatlesa, nešto Arctic Monkeys, nešto domaćih, sve je to jako plodan miks.

Što je s vašom glazbenom karijerom, snima li Lika Kolorado nešto novo?

S Likom trenutno radimo na novom albumu, kada će, ne znam, ali nadam se da će uskoro. Bend Sacher, s legendom Novog vala, Srđanom Sacherom, također vrijedno radi na novom albumu, gdje s ponosom držim mikrofon.

Na televiziji smo vas zadnje gledali u "Crno-bijelom svijetu", ima li tu novosti?

"Crno-bijeli svijet" je gotovo sigurno gotov, ali uvijek postoji ta sitna šansa da se ipak nešto dogodi, nisam ga, mislim da nitko od nas nije, otpisao u potpunosti. To je moj najveći umjetnički uspjeh i ponos i ta ekipa će mi uvijek biti kao druga obitelj. Samostalni glumački posao ponekad znači duže pauze između uloga. Nadam se da će pauza biti kraća. U međuvremenu radim u nezavisnim kazalištima, trenutno s Hrvojem Zalarom i Anjom Đurinović u Kazalištu Prijatelj, sjajan komad po motivima pjesama Grigora Viteza - "Igra se nastavlja". Obično igramo za djecu, ali ako uhvatite, bacite pogled!

Ostane li vam slobodnog vremena tijekom dana, što radite onda?

Knjige, planine, pes (šećem ga po tri-četiri sata dnevno). To je zapravo to. Baš puno šećemo malac i ja. Navikao sam ga na to. Neki dan sam vidio na mobitelu da mi je dnevni standard koraka 20.000. Oko 15 kilometara dnevno obavimo. Sad kad je žega, malo ćemo modificirati navike, doduše.

Koji su vam planovi u radijskoj karijeri? Hoćete li nastaviti i dalje s jutarnjim programom ili imate i drugih ideja?

Uf, volio bih se naspavati, ali iskreno, toliko dugo radim tu šihtu da uopće ne mogu zamisliti drugačiji život. Sve u mom životu se zapravo dogodilo spontano i puštam se vidjeti što će se još otvoriti i kako. Jako sam ponosan na ekipu s Topa i što sam dio tog radijskog diva, baš sam ponosan što sam dio svega toga. Sva ekipa, iza mikrofona i ispred, vrhunski su profesionalci i maheri, i samo stajati u njihovim redovima stvara neopisivo veselje i gušt. A što će biti dalje, kako sam rekao - go with the flow...

VIDEO: Mladi glumac Lovro Juraga komentira aktualna događanja na estradi