Filip poklonio Tamari kaktus i usporedio se s njim: 'Moraš biti oprezna oko mene jer se možeš malo nabosti'

Parovi u 'Braku na prvu' još se bave temom različitosti, a Jole je podijelio s Karmen životno iskustvo koje najviše utjecalo na njega. Za njega je 2010. bila prekretnica jer se u istoj godini razveo i izgubio brata i tada shvatio koliko se život treba cijeniti i ne živcirati se oko gluposti. „Zato od njegove smrti živim punim plućima, cijenim i poštujem život“, rekao je. Karmen je suosjećala s njim jer je vidjela koliko mu je bilo teško pričati o tome te je shvatila zbog čega Jole ima takav gard.

Karmen je ispričala da je bila sramežljiva i nesigurna i prekretnica u njezinu životu dogodila se kad se suočila sa svojim strahom u jednoj školi i vratila samopouzdanje. Jole to nije doživio kao nešto strašno, ali je razumio što priča jer se i sam bojao kad je pokretao posao, no on je to brzo prebrodio. „Sad te malo bolje upoznajem i drago mi je to. Ti si dobra osoba, divna, to što smo u početku oboje bili malo nabrijani, to ništa nije strašno i mislim da ćemo se ti i ja dobro razumjeti“, zaključio je.

Nakon burnih dana Tina i Tiago odlučili su otići u sobu za razbijanje kako bi izbacili svu negativnost iz sebe. „To mi baš trebalo jer otkako smo ušli u show, pritisak je sa svih strana tako da su sad izašle sve emocije. Osjetila sam kako sve izlazi iz mene“, rekla je Tina koje je otkrila da je izgubila povjerenje u Tiaga jer pred svima priča njihove tajne. „Nikad ne bih govorio neke privatne stvari, možda je nešto pogrešno čula“, pravdao se Tiago, a kasnije im je bilo drago što su si sve rekli.

Renata je kamerom zabilježila Josipovo pranje posuđa što već radi tri dana zbog Klarina i Lovrina zadatka koji su mu zadali. Filip i Tamara odmarali su uz film i kokice i pričali o njihovim videima prvog dojma. Oboje su se zafrkavali oko međusobnih izjava, a Filip je iskreno priznao: „Promijenio sam mišljenje, bio sam površan priznaje da je bio površan. Sad kad smo se sprijateljili, drukčije te gledam.“

Filip je iznenadio Tamaru za rođendan improviziranom tortom i šampanjcem. „Danas je njezin dan pa je pokušavam razveseliti“, rekao je i oduševio Tamaru jer ju je čak i zagrlio! Tiago je također iznenadio Tinu ružom, što ju je razveselilo jer obožava cvijeće. „Oboje smo u ovih mjesec dana puno radili na sebi i skupa kao par, zbližili smo se i vjerujem da će nam sada biti lakše nastaviti sa svime“, rekla je Tina i pozvala Tiaga na spoj jer ga je prošli put odbila.

Mura i Marko gledali su svoje izjave sa svadbe i kako je Marko pričao da je očekivao drugačiju osobu. „Primijetio sam da joj nije bilo drago, ali nadam se da sam joj već dokazao da je to bio samo prvi dojam i da sad drukčije razmišljam“, rekao je Marko, a potom su gledali Murin video, u kojem govori kako na prvu Marko nije bio njezin tip, ali na kraju su kliknuli. Tina i Tiago išli su na sambu, a Muru je i dalje mučilo što je Marko rekao za nju na vjenčanju. „Meni se klik dogodio kad sam te prvi put zagrlio i kad smo počeli plesati“, rekao je, a ona je otkrila da se njoj klik dogodio tijekom prve bračne noći.

Tamara je otišla posjetiti sestru blizanku da bi proslavile rođendan. „Od prvog dana Tamara je prema meni super i ja težim tome da budem prema njoj što bolji mogu jer je stvarno poštujem“, rekao je Filip koji joj je odlučio donijeti pravu tortu i kaktus koji ga jako podsjeća na njega. „Moraš biti oprezna oko mene jer se možeš malo nabosti“, u šali je objasnio. Tamara je primijetila da su Filip i ona svakim danom sve prisniji te dodala kako joj je on velika podrška u svemu. Mura i Marko trebali su jedno drugome otkriti svoju najvažniju vezu ili iskustvo koje ih je obilježilo. Mura je otkrila da ju je jedna bivša veza u potpunosti promijenila jer je nakon toga bila najgora verzija sebe, a sada je postala najbolja. Marko je otkrio da je napravio puno loših stvari u životu, ali na sve to gleda kao na dobre lekcije, a Mura je primijetila da su oboje bili na dnu, no uspjeli su se izdići iznad toga. Trenutak kad je shvatio da se mora promijeniti je kada je postao ovisnik o kocki. „Nadam se da mi je vjeruje da je to sad iza mene, što ću joj pokazivati svakog dana“, rekao je.

I Danijela i Alan dobili su zadatak - trebali su se tri minute gledati u oči. Danijeli je na prvu zadatak bio jako glup jer nije znala kako će to odraditi, no zatim je još jednom pokušala doznati čime se Alan bavi. „Jedna od mojih djelatnosti je rent a car, čime se bavim više od 15 godina“, rekao je bez previše petljanja. Alan je također iskoristio priliku da pita Danijelu je li još ljutita na njega, a ona je iskreno rekla kako ne može prijeći preko njegova laganja. Filip i Tamara dobili su pismo od Tine i Tiaga, koji smatra da Filip treba otvoriti srce da bi se dogodilo nešto lijepo. Također, mu je dao mu savjet da bi trebao Tamaru upoznati s prijateljima i obitelji, ali to su oni već napravili. „Sve što je rečeno stoji i sve je istina“, rekla je Tamara, a oboje su komentirali da im se baš svidjelo Tiagovo pismo.

Danijelu je zanimalo koja je Alanu najbitnija kvaliteta kod osobe, a on se odlučio za iskrenost! „Što pričaš ti? To nema nikakve veze s tobom!“ rekla je Danijela i odbila dalje sudjelovati u zadatku. „Tebi je bitnije da žena iskrena nego da dobro izgleda? Jesi li ti ta osoba? Bitnija ti je istina od novca? Od bilo čega u životu; žene, seksa, prijatelja, obitelji…?“ čudila se Danijela dok je Alan ponavljao da mu je najbitnija iskrenost. „A zašto onda tako lažeš puno? Svaki dan, konstantno, izmišljaš priče kako ti dođe… Gledaš me u oči i lažeš mi“, pitala se Danijela i dodala da nju najviše smetaju njegova neiskrenost, prevare, laži, izmišljanja, nepoštenje i muljanje. „Ona misli da sam ja lažljivac, da ne govorim istinu i sam sebi se čudim što sam nju i sebe doveo u tu situaciju. Želim da me upozna, želim se potruditi“, rekao je Alan.

Tina je napomenula Tamari da mora postaviti granice jer se trenutno odvija samo Filipov film. Tamara nije razumjela dio pisma s napomenom na nježnosti jer je po prirodi jako nježna. „Stvarno ne mislim da Tamara nije nježna, dosta mi pokazuje da je nježna, osjećajna i ženstvena osoba“, rekao je Filip. Dobivena pisma su ih zainteresirala kakva onda mišljenja imaju drugi parovi jer imaju osjećaj da se oni najviše sviđaju drugim parovima, a kasnije su s ostalima otišli proslaviti Tamarin rođendan.

