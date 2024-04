Bebek otkrio da se sastao s Bregovićem i pregovarao o turneji: 'Tu se više nema što reći'

Bijelo dugme kreće na turneju povodom svoje 50. godišnjice. U rock postavi, 11. svibnja otvorit će turneju nastupom u Sarajevu. Goran Bregović, Alen Islamović, Điđi Jankelić, Ogi Radivojević, Zoran Redžić i Mladen Vojičić Tifa, ponovno će zasvirati nezaboravne hitove i proslaviti Dugmetov 50. rođendan, stoji u najavi turneje. Među njima tako ponovno neće biti originalni pjevač grupe Željko Bebek. Bebek je danas na Facebooku objavio kako se našao s Bregovićem, no očigledno ponovno nisu našli zajednički jezik.

- Uvijek, pa i nakon pedeset godina, osjećam uzbuđenje prisjećajući se početaka priče o neponovljivoj grupi 𝐁𝐢𝐣𝐞𝐥𝐨 𝐝𝐮𝐠𝐦𝐞, o kojoj odavno svi znaju sve. Trenutak te 1974. godine bendu i pojedinačno, bio je to početak profesionalne karijere, ali i nešto puno, puno više.

Najprije odajem puno poštovanje, onima kojih više nema, a bez kojih ne bi bilo grupe Bijelo dugme: Goran Ipe Ivandić, Vlado Pravdić, Laza Ristovski… U početku, bilo nas je pet, i još neki s kojima je ta priča bila lijepa. Bebek, Bregović, Ipe Ivandić, Vlado Pravdić, Redžić pa onda Mića i Điđi. Ma, bilo nas je i još: Sanjin, Ljubiša, Mute i Garo.

Onda se dogodila 1984. kada su Goran i dečki, odlučili što su odlučili. Tko zna zašto, ali to sada nije važno. Sve su veze prekinute. Ja sam maknut iz benda. Nisam više bio jedan od njih. Znali su to i oni i publika i svi mediji. Ondašnji i današnji.

Zato ja ne spadam u njihovih pedeset godina. Meni su od tada ostale i neke lijepe uspomene ali i svijest o novoj realnosti. Ja sam naučio prvu veliku životnu lekciju: „𝐾𝑜𝑔𝑎 𝑛𝑒𝑚𝑎 𝑏𝑒𝑧 𝑛𝑗𝑒𝑔𝑎 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑧̌𝑒“ ili u mome slučaju, „𝐴𝑘𝑜 𝑖ℎ 𝑛𝑒𝑚𝑎, 𝑏𝑒𝑧 𝑛𝑗𝑖ℎ 𝑠𝑒 𝑚𝑜𝑧̌𝑒“ i mora. Ja odavno i sada, živim u svome prekrasnom novom svijetu i vremenu, napisao je Bebek u objavi, a onda otkrio i kako se prije mjesec dana u Zagrebu našao s Bregovićem.

- Prije mjesec dana, nakon punih dvadeset godina, bio sam na jednom ručku. U Zagrebu. Goran i ja. U društvu smo bili, direktor Croatia Recordsa, Goranov suradnik i moj sin Zvone. Goran i ja smo razmijenili mišljenja o nekim ključnim pitanjima, o temi zajedničkih nastupa. Taj sam razgovor zaključio jasnim odgovorom: 𝐍𝐞 𝐳̌𝐞𝐥𝐢𝐦 𝐯𝐚𝐦 𝐬𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐝𝐫𝐮𝐳̌𝐢𝐭𝐢. 𝐈𝐝𝐞𝐦𝐨 𝐬𝐯𝐚𝐤𝐢 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐦 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐦! (𝐊𝐚𝐨 𝐢 𝐝𝐨 𝐬𝐚𝐝a).

Tu se više nema što reći. Ne bi bilo korektno iznositi pojedinosti jer taj razgovor, kao i razgovori sa posrednicima ranije, bili su zatvoreni za javnost.

VEZANI ČLANCI:

Najavljenu turneju doživljavam kao zabavu na kojoj će Goranovi izabranici sa željom da im bude lijepo pokušati buditi sjećanja na neka druga, ranija vremena. Ja im svima salim uspješno putovanje, dok Goranu čestitam 50-godišnjicu glazbene karijere.

U tijeku je godina u kojoj sa velikim zadovoljstvom već iza sebe imam veliki broj koncerata na mojoj turneji - 𝐁𝐄𝐁𝐄𝐊 𝟓𝟎 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐚 𝐤𝐚𝐫𝐢𝐣𝐞𝐫𝐞. Naravno da me prati bend sjajnih mladih glazbenika i među njima, već petu godinu, moj sin, Zvone BebMelborneuja je u tijeku, a najljepši i najvažniji koncerti su do sada održani u Skoplju, Torontu, Chicagu, New Yorku, Sydneyu, Melborneu, Zagrebu, Londonu, Mariboru i Splitu… a do kraja godine ćemo održati još puno koncerata diljem Hrvatske, regije i svijeta. Uskoro izlazi i album Bebek – 50 godina. Stoga, vidimo se na koncertima!, dodao je Bebek.

VIDEO: Tajči zapjevala 'Dvije zvjezdice' na zabavi