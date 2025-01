Farmer Milan iz showa 'Ljubav je na selu' objavio fotografije s vjenčanja: 'Ti si na svijetu sve'

Farmera Milana Milinkovića mnogi se sjećaju kao kandidata 14. sezone "Ljubav je na selu", a farmer je otkrio kako je nakon showa pronašao ljubav. Milan se u rujnu prošle godine oženio u Gospiću, a sretnu vijest supruga Željka i on otkrili su na društvenim mrežama te dobili brojne čestitke. Milinković je na društvenim mrežama, pak, sada objavio nekoliko fotografija s vjenčanja, koje možete pogledati OVDJE. "Te oči, taj pogled, taj osmijeh. Na svijetu sve", tepali su jedan drugome.

Podsjetimo, Milan i Željka zaručili su se u listopadu 2023. godine, a nakon nešto manje od godinu dana postali su muž i žena.

Lički farmer nije pronašao ljubav u showu. U 'Ljubav je na selu' na Milanovom imanju u Lici bile su Ruža Pejić, Mirjana Mršić i Renata Šapina. Ponekad je znalo biti burno zbog podbadanja kandidatkinja. "Ja nju ne doživljavam. Ima problem sa mnom, opsjeda me. Non-stop mi visi za vratom. Ako hoćeš rat, pa nije problem. Ja se iz ovako osjećajne, mirne, povučene žene pretvaram u zvijer. Meni nije problem, ali tebi će biti gadno", govorila je Renata o Ruži. Milan je odabrao za romantično putovanje Ružu i činilo se da si odgovaraju, a ona mu je već na prvom spoju rekla kako mu je spremna roditi dijete.

- Prijavila sam se da steknem novo iskustvo, upoznam nove ljude, a pogotovo da upoznam Milana i vidim Liku, moj otac je porijeklom iz Like. Svidjelo mi se kako Milan živi, okružen prirodom i životinjama, koje ja obožavam. Privuklo me to što mi se u profilu činio kao iskren i pošten muškarac - rekla je Ruža, a to joj se, kaže, i potvrdilo kada je Milana upoznala. No, idila nije dugo potrajala i Milan i Ruža nisu ostvarili dublju povezanost nakon showa.

VIDEO: Rođendan velikana: Toše je imao jednu iskrenu ljubav, a na putu do sreće stajala im je njemu bliska žena