EXIT slavi 25 godina! Sex Pistols, Tiësto, Loreen i Eric Prydz predvode prvih 25 imena jubilarnog izdanja!

EXIT festival povodom 25. rođendana donosi fuziju kultnih izvođača čiji su nastupi ostali vječno upisani u povijesti festivala, zajedno s onima koji će se premijerno pojaviti na Petrovaradinskoj tvrđavi i donijeti zvuk budućnosti novih generacija.

State of EXIT | The First 25 Acts for 2025!

Popis prvih 25 imena za četvrt stoljeća festivala predvode revolucionarni Sex Pistols, simbol punk pokreta, ovoga puta uz energičnog Frank Cartera koji je bendu dao novu snagu i svježinu čineći ih jednim od najboljih koncertnih sastava današnjice! Ovoj kultnoj postavi pridružuju se i rodonačelnik EDM scene i globalna superzvijezda Tiësto, jedan od vodećih producenata elektronske muzike Eric Prydz, kao i dvije techno dive — Indira Paganotto b2b Sara Landry, koje na tvrđavu donose globalnu premijeru ekskluzivnog i njihovog jedinog b2b nastupa na svijetu u 2025. godini! Uz njih na tvrđavu dolaze i Hurts, čiji se emotivni koncert iz 2014. i dalje prepričava, dok će premijerno na Exitu publika imati priliku uživati i u nastupu dvostruke eurovizijske pobjednice Loreen.

Da će zanimanje za jubilarno izdanje festivala sljedeće godine biti najveće do sad, pokazuje i to što prve ulaznice nestaju u rekordnom roku. Trenutno je u prodaji festivalski paket s čak 50% popusta po cijeni od 74 eura, dok se VIP festivalski paket može naći po ceni od 420 eura.

Punk legende koje su zauvijek promijenile tijek povijest muzike, Sex Pistols, vraćaju se na EXIT festival da još jednom obrane buntovan gitaristički zvuk i autentičnost punk pokreta! Na jubilarnom 25. izdanju predvodit će ih Frank Carter, bivši frontmen kultnog benda Gallows, čiji eksplozivni nastupi s bendom The Rattlesnakes već godinama redefiniraju suvremeni punk rock i oduševljavaju fanove širom svijeta!

Osnovani 1975. godine u Londonu, Sex Pistols su pioniri punka. Njihov prvi i jedini studijski album, „Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols" (1977), proglašen je jednim od najvažnijih albuma u povijesti. S bezvremenskim himnama poput „God Save the Queen", „Anarchy in the U.K.", „Pretty Vacant" i „Holidays in the Sun", Sex Pistols su simbolizirali bunt protiv establišmenta i postali glas čitave generacije mladih. Danas, postavu Sex Pistols čine originalni članovi: Steve Jones (gitara), Paul Cook (bubnjevi) i Glen Matlock (bas gitara), dok vokal preuzima energični Frank Carter. Ova sjajna postava zatvorit će glavni program festivala na velikoj Tesla Universe pozornici u nedelju, 13. srpnja.

Foto: Promo

Glazbena ikona i osvajač Grammy nagrade, Tiësto, postao je sinonim za globalnu dominaciju u elektronskoj muzici. Nastupao je kao prvi DJ na ceremoniji Olimpijade, dok ga je nizozemska kraljica Beatrix odlikovala titulom Oficira Reda Orange-Nassau. Njegov album „A Town Called Paradise" (2014) redefinirao je njegov zvuk, fokusirajući se na melodični EDM, a upravo je on taj koji je elektronsku muziku doveo na glavne festivalske pozornice i utabao put kojim su kasnije prošli velikani, kao što su Calvin Harris, Beyonce, Coldplay, Martin Garrix, Black Eyed Peas, Post Malone i brojni drugi. Na jubilarnom EXIT festivalu otvorit će slavlje u četvrtak, 10. srpnja na Tesla Universe pozornici svojim jedinstvenim setom.

Na najvećoj sceni, trećeg dana festivala, u subotu 12. srpnja, nastupit će i švedska pop zvijezda Loreen, jedina žena koja je dva puta odnijela titulu pobednika Eurovizije! „Euphoria" i „Tattoo", osvojile su mnoge top liste širom svijeta, a njezin jedinstveni vokal i sposobnost da stvori nezaboravnu atmosferu na svakom nastupu učinile su je jednom od najprepoznatljivijih umjetnica današnjice.

Foto: Promo

Posljednjeg dana festivala, na Tesla Universeu, u nedelju 13. srpnja vraća se britanski pop duo Hurts, čiji nastup na EXIT 2014 je i dalje jedan od najdražih za mnoge posjetitelj festivala. Popularnost ovog sastava ogleda se u milijunima prodanih albuma i singlova, kao i u rasprodanim turnejama širom svijeta. Na jubilarnom izdanju festivala ponovo ćemo uživati u njihovim himnama, kao što su „Stay“, „Miracle“, „Illuminated“, „Sunday“, kao i u jednom od najvećih hitova proteklog desetljeća, „Wonderful Life“.

U sklopu proslave 25 godina postojanja, EXIT festival će 13. srpnja 2025. godine dodatno osvjetliti jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti muzike – 40 godina od prvog Live Aid koncerta, jednog od najznačajnijih događaja svih vremena. Tim povodom, festivalu će se pridružiti legendarni Bob Geldof, lider grupe The Boomtown Rats, koji će sa Petrovaradinske tvrđave, na Tesla Universe bini, podsjetiti publiku na moć glazbe da ujedinjuje, motivira i pokreće društvene promjene.

Foto: Promo

Moćnim nastupima na mts Dance Areni pridružit će se i Eric Prydz, trećeg dana festivala, u subotu 12. srpnja. Na istom tom mjestu, 2023. godine rasplesao više od 20.000 ljudi, a sada će još jednom pokazati zašto se njegovo ime iznova nalazi na vrhu elektronske muzike, s bezvremenskim hitovima poput „Opus”, „We Are Mirage” i „Proper Education”.

Ovoj listi pridružuju se i DYEN i Nico Moreno, predstavnici nove generacije techno scene u zajedničkom B2B setu. DYEN donosi sirovu energiju inspiriranu gabber scenom Roterdama, dok Moreno osvaja dubokim basovima i dinamičnim melodijskim strukturama. Njihov zajednički nastup obećava jedinstveno iskustvo koje pomiče granice žanra i najavljuje budućnost suvremenog techno zvuka.

Poznata su i prva imena Visa Fusiona, prepoznatljivog po svojoj jedinstvenoj atmosferi i spajanju različitih glazbenih pravaca, Posljednjeg dana festivala, 13. srpnja nastupit će Džoni Midnajt Trio, bend poznat po fuziji rock, blues i jazz zvuka, koji predvodi Nikola Đuričko, a čiji koncerti obiluju virtuoznim improvizacijama i jedinstvenom energijom.

Jubilarnom 25. izdanju EXIT festivala pridružit će se i mnogi novi izvođači, među kojima su Gloryhammer, poznati po svom spoju power i symphonic metala, Ki/Ki dinamična umjetnica koja spaja techno, elektro i industrial zvukove u jedinstvenu i energičnu cjelinu. Zatim Dejan Milićević,, kao i The Drows, bend s jedinstvenim post-punk zvukom. Meryl Streek će donijeti mračnije techno setove, dok će Public Serpents, Runy i Total Chaos oduševiti ljubitelje punk zvuka.

Ovoj listi pridružit će se i izvođači kao što su Cosmic G, Drop Sensei, Hobin Rude, Lower Parts of Human Sludge, Ocean of Another i Vlkn, koji će donijeti raznovrsne glazbene pravce i inovativne pristupe na sceni.

Ulaznice su dostupne na Exitovom siteu kao i na Entrio.hr, po cieni od 74 eura za sve festivalske dane, dok se VIP ulaznica može naći po cijeni od 420 eura.