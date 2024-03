Evo na što je spala Kim Kardashian! Uhvaćena u društvu nove golišave supruge Kanyea Westa

Poduzetnica Kim Kardashian i nova supruga njezina bivšeg supruga Kanyea Westa, Bianca Censori uhvaćene su jedna pored druge prošlog utorka na Vultures Listening partyju koga drugog već Kanyea Westa. Bivša i sadašnja supruga kontroverznog repera šokirale su javnost kada su se prvi put pojavila zajedno, a prema svemu sudeći, čini se kako jedna protiv druge nemaju baš ništa.

U videu koji kruži društvenim mrežama može se vidjeti kako 29-godišnja Bianca u ružičastom topu mobitelom snima nastup, a dok 14 godina starija Kim stoji pokraj nje. Obožavatelji nisu ostali suzdržani kada su ih vidjeli zajedno, a potom su uslijedili brojni komentari.

"Nisam to očekivao‘... ‘O čemu bi, zaboga, njih dvije razgovarale?", "Ne znam, ovo je čudno", "Koji vrag?" - glasili su neki od komentara korisnika na društvenoj mreži X.

Kim Kardashian and Bianca Censori at the Kanye West Vultures 2 LP 👀 pic.twitter.com/FHDtDQXYAv