Evo kako Hrvatska stoji na eurovizijskim kladionicama nakon prve polufinalne večeri Dore

Hrvatska se priprema za Euroviziju, a trenutno je u tijeku Dora, hrvatski izbor za predstavnika na Euroviziji. Dora se ove godine odvija kroz dva polufinala i finalnu emisiju, a prije nekoliko dana, odnosno nekoliko dana prije početka natjecanja, na eurovizijskim kladionicama Hrvatska je skočila na visoko treće mjesto. Prijelomni trenutak, čini se, za eurovizijske obožavatelje bio je trenutak objave spota za pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim' izvođača Baby Lasagne.

U četvrtak je održano prvo polufinale u kojem je nastupilo prvih dvanaestero natjecatelja, a svoje mjestu u finalu osvojilo ih je samo osamero. Nakon ovih izvedbi, evo kako Hrvatska kotira na eurovizijskim kladionicama. Naime, Hrvatska se i dalje, vrlo sigurno, nalazi na trećem mjestu. Kladionice nam predviđaju 7 posto šanse za pobjedu i Euroviziju 2025. godine u Lijepoj Našoj.

Na vrhu kladionica i dalje se nalazi Ukrajina koju će predstavljati pjesma 'Teresa & Maria' koju izvod alyona alyona & Jerry Heil i ima 18 posto šanse za pobjedu. Na drugom mjestu je Italija i Angelina Mango s pjesmom 'La noia' i osam posto šansi za pobjedu.

Iza nas se nalazi Belgija koju će predstavljati Mustii i 'Before the Party's Over' s pet posto šanse za pobjedu, a top 5 zatvara Švedska koja još, kao i Hrvatska, nije odabrala predstavnika. Dodajmo i da se ovogodišnje natjecanje, zahvaljujući pobjedi Loreen i pjesmi 'Tattoo' odvija u Švedskoj.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, večeras, u petak, na rasporedu je druga polufinalna večer u kojoj će se predstaviti drugih 12 kandidata, a u finalu u nedjelju biramo između 16 kandidata. Pobjednik, osim što će osvojiti prestižni kipić, predstavljat će i Hrvatsku u Švedskoj.

