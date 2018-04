Eva Longoria otkrila o 'Kućanicama' ono o čemu se dugo šuškalo

Glumica Eva Longoria gostovala je u TV showu Jimmyja Kimmela, a jedna od glavnih tema nije bila njezina trudnoća nego serija "Kućanice" koju je snimala osam godina.

Na pitanje postoji li šansa da se glumačka ekipa opet okupi i da se snime novi nastavci, Longoria je odgovorila:

– To me svi pitaju, ali nitko iz ABC-a nije to predložio. Mislim da su 24 epizode po godini bile sasvim dovoljne i nema potrebe za novima – rekla je glumica. Dok se serija snimala, uvijek se šuškalo kako se Teri Hatcher ne slaže dobro s Evom, Felicity Huffman i Marcijom Cross i zato je postavljeno pitanje je li neslaganje glavnih glumaca jedan od razloga što se serija više ne snima.

– Ne, to nije razlog – odlučno je negirala Longoria i dodala:

– Mi smo jako dobre prijateljice. Felicity i Marcia će doći na otkrivanje moje zvijezde na Stazi slavnih. Međutim, nije spomenula Teri, čime je zapravo potvrdila kako se tri glumice i dalje ne slažu s Hatcher.

Postoji nekoliko priča o tome kako tri glumice nisu podnosile Teri, ali najčešće se prepričava događaj s snimanja naslovnice Vanity Faira kada je Longoria zajedno s Marciom Cross zaprijetila urednicima kako će otići sa snimanja bude li Hatcher s njima na slici.