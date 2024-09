Emotivna Marija u suzama otkrila: 'Voljela bih imati dijete. Liječnici kažu da je kilaža problem'

S početkom rujna domaće televizije su počele s emitiranjem novih sezona serija i showova, ali i novih naslova. Ponedjeljak navečer tako je za mnoge bio rezerviran za boravak pred malim ekranima, a na njima su sinoć mogli uhvatiti i predstavljanje nove sezone showa "Život na vagi". Radi se o osmoj sezoni emisije koja pomaže kandidatima promijeniti živote, a na početku sezone upoznali smo dio ovogodišnjih natjecatelja.

Jedna od njih jest i Marija Novak (24) iz Vukovara koja je na predstavljanju rekla da je svjesna svojeg problema i odlučna je u tome da ga riješi. "Oduvijek sam bila bucka, ali najveći problemi krenuli su kada sam 2018. godine išla raditi sezonu na Cres. Tamo sam se naglo udebljala - oko tridesetak kilograma", priznala je Marija.

No, prekretnica se dogodila u razgovoru s obitelji. "Brat je slavio rođendan i dotakli smo se teme o djeci i bile su moje dvije bake. Na neki su me način kritizirale. U tom trenutku sam se osjećala vrlo tužno, ali sada sam im zahvalna jer su njih dvije bile te koje su zaslužne za to što sam se ja prijavila. Bake me nisu osuđivale već su htjele da se osvijestim", rekla je. Bake su joj rekla kako neće moći imati djece ako se ne pobrine za svoje zdravlje. "Voljela bih imati dijete. Liječnici kažu da je kilaža problem", naglasila je Marija kroz suze i dodala: "Već sam godinu dana u braku i nadam se da će me skidanje kilograma i dovesti do toga da se ostvarim kao majka".

Inače, u prvoj epizodi sezone kandidate je dočekala voditeljica Marijana Batinić koja je otkrila pravila nove sezone - nema timova, bit ćete podijeljeni u parove! „Jako se brinem“, priznala je Alina dok je Larisa bila oduševljena. „Super je što ću imati partnera u dobru i zlu“, kroz smijeh je rekla. No pred njima je bio trenutačno važniji zadatak - prvi izazov. U botaničkom rezervatu Đurđevački pijesci trebali su prijeći stazu dugačku oko jedan kilometar, a prvih sedam koji dođu do cilja, imat će priliku odabrati svog suborca. Osoba koja dođe prva na cilj dobit će imunitet na sljedećem vaganju, i to za par, što znači da će jedan kandidat napustiti show već nakon tjedan dana.

Prilično zabrinuti, kandidati su došli na startnu liniju. „Vidim šumu, prirodu, pijesak… vidim mjesto gdje ću ispustiti dušu“, šalio se Esmir. Svi su potrčali iako već dugo nisu prohodali jedan kilometar, a kamoli potrčali! Antonio je brzo ostao bez zraka i morao nastaviti pješačiti, Samantu je neugodno iznenadilo što su se iza brda krile uzbrdice i nizbrdice, a i ostalima je bilo teško. „Trčala sam zadnji put u srednjoj školi. Hodati na ovakvom vremenu… dosta se i vrti u glavi, i disanje je jako loše, i srce lupa nakon toliko vremena što nisam ništa radila maltene“, rekla je Marija.

Treneri su ih bodrili iz svega glasa, a prvi je do njih došao Esmir, koji je odmah krenuo natrag jer je morao prijeći još 500 metara. Marija je zadnja došla do Mirne, no nije se predavala. „Gledaj ispred sebe i samo grabi! Samo noga pred nogu i nema stajanja, nazad ćemo se odmarati, ako treba, kotrljaš se“, govorila joj je Mirna, a i Edo nije prestajao s ohrabrivanjem. „Hvala Edi i mojoj snazi“, rekao je Esmir koji je prvi prešao cilj, a Maja je bila zadovoljna što je druga završila utrku. Tomislav je pred ciljem prestigao Alinu, koja je bila razočarana što se preforsirala. Stigli su i Nina i Roman, a Samanta je bila sretna što je ušla u prvih sedam. I Edo je bio ponosan na sve jer su dali i posljednji atom snage iako su im je bilo jako naporno. „Očekivala sam više od sebe, ali nije išlo“, iskrena je bila Nikolina.

GALERIJA Ovo su kandidati osme sezone 'Života na vagi' i ukupno imaju 2547,2 kilograma

Marija je polako krenula natrag, Mirna ju je smirivala, a u pomoć su joj došli ostali iz ekipe. „To mi je puno značilo, srce mi je bilo kao kuća“, komentirala je Marija dok su ostali navijali za nju. „Drago mi je što cura nije odustala i odradila je to lavovski. Kad sam je vidjela da na sam kraj ulazi trčeći, rekla sam sebi - kad ona može, svi možemo!“ rekla je Nina.

Nakon izazova Marijana im je poželjela dobrodošlicu u prvi 'Život na vagi' kamp, gdje će u krugu od 300 metara moći koristiti dvije teretane, profesionalnu kuhinju, sportske terene, a smješteni su u vrhunskom glampingu koji je prilagođen njihovim potrebama.

Dio kandidata već je stao na vagu, a vaganje je još pred Marijom, kao i ostatkom kandidata koje još trebamo upoznati.

