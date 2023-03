Elvis Mehičić: 'Dolaskom Happyja konačno smo dobili priliku slušati prave istinske hitove'

Happy FM najmlađa je postaja u zagrebačkom eteru, a s emitiranjem su počeli u studenom prošle godine na frekvenciji 94,9 MhZ, zamijenivši Gold FM. Postaja je zahvaljujući programu u kojem se emitira 100 posto domaća zabavna glazba vrlo brzo dobila veliki krug slušatelja. Jedna od rado slušanih emisija je i Happy Show, u kojoj Elvis Mehičić ugošćuje najpoznatija domaća glazbena imena. Elvis je radijsku karijeru počeo prije dvije godine na Extra FM, a nakon početka emitiranja Happyja, dobio je priliku koju nije propustio.

Obično radijski ljudi govore kako su oduvijek htjeli raditi na radiju, no kod vas je drugi slučaj, vi ste na radiju završili nakon oklade?

Sve je počelo iz čiste zafrkancije. Prijatelj i ja sjedili smo na piću, skrolali smo po društvenim mrežama, u moru objava naletio sam na oglas za posao jedne radijske postaje. Dogovorili smo se da ćemo se prijaviti, a onaj tko ne ode na audiciju, mora platiti idući izlazak. Ne trebam vam ni opisivati koliko sam bio sretan što sam uštedio. Obično je to u životu uvijek tako, kada se nečemu najmanje nadate, onda se nekako stvari poklope i sve dođe na svoje mjesto. Možda je moja priča dokaz da su neke stvari jednostavno suđene.

Što je presudilo da odmah zavolite radio?

Kada sam išao na razgovor za posao, bio sam sasvim neopterećen, možda je to i bilo presudno. Često se događa da ljudi odustanu od nekog posla baš iz razloga jer im razgovor za posao predstavlja veliki stres. Svi želimo ostaviti dobar prvi dojam, ali zbog toga često ne razmišljamo o poslu već samo o tome da se svidimo šefu/direktoru. Jednostavno sam imao priliku osjetiti radio i vidjeti ga pravim očima, otkriti njegovu toplinu i neposrednost, što me osvojilo. Jedno od najčešćih pitanja u djetinjstvu mojih bližnjih je bilo: "Gdje se ti gasiš?", a ovo je bila odlična prilika da se ne gasim i da me još za to i plate. Kao klinac obožavao sam slušati radio, a u osnovnoj školi igrao sam se vlastite radijske postaje. Pokrenuo sam jedan mali online radio kojem je relativno brzo presudio sok koji je završio na laptopu. Najbitnije od svega, radio je odličan za razvoj, kako onaj profesionalni tako i onaj privatni. Želja mi je doći do toga da ljudi prepoznaju moj glas i uz njega vežu samo pozitivne emocije.

Happy je nova radijska postaja u Hrvatskoj, je li to ono što je nedostajalo u državi u kojoj se malo radijskog prostora posvećuje domaćoj glazbi?

Happy je ono što je nedostajalo našim medijima općenito, a posebno u radijskom prostoru, vidimo to sada i po pozitivnim reakcijama naših izvođača, gostiju i naravno slušatelja. Domaća zabavna glazba uz koju smo svi (kako mladi tako i stari) odrastali, smijali se, veselili i tugovali kroz godine jednostavno se izgubila iz glazbenog i radijskog etera. Dolaskom Happyja konačno smo dobili priliku slušati prave istinske hitove, koji su postavili temelje domaće glazbene scene, ali i upoznati neka nova lica i glasove koji tek dolaze. Mislim da Happy najbolje opisuje upravo naš slogan: Srcem i tijelom. Happy živote naših slušatelja prati u svim trenucima, a u isto vrijeme i oni postaju dijelom naših života - zahvaljujući glazbi koja nas spaja.

Kako je nastala emisija Happy Show? Jeste li odmah imali ideju za radijskim talk showom?

Special Happy Show je nastao iz ideje da se našim izvođačima pruži prilika da ih se čuje, da se predstave, da nam se približe, otkriju svoju drugu stranu, da nas puste u svoje živote. Iza njih ne stoji samo glazba već i velika životna priča i stvarno bi bila velika šteta da se ona ne ispriča. Special Happy Show je ambasador glazbe i izvođača - onih koji su već godinama na sceni, ali i onih koji tek počinju svoj put ka zvijezdama. U početku smo se pribojavali kako će cijela stvar u praksi izgledati. Dva sata razgovora na radiju nije malo, morate biti jako koncentrirani, emisija ide uživo i nemate priliku zaustaviti se, odrezati, ponoviti... Na kraju smo demantirali sami sebe, često su nam dva sata malo za sva pitanja koja imamo.

Kako birate goste i kako se pripremate za emisiju?

Pripreme za eter traju po nekoliko dana. Cijela redakcija radi na pripremi, gledamo stare emisije i stara gostovanja izvođača da bismo ih bolje upoznali. Pokušavamo skužiti koje su teme o kojima najviše vole pričati i krećemo upravo s tim pitanjima jer ih to najviše opusti, čisto da probijemo led i ostvarimo prijateljski odnos. Pitamo ih i ono što bi i sami željeli znati o njima. Ponekad, ako se radi o glazbeniku kojeg poznaje netko iz moje okoline, znam i pozvati jokera, čisto da nam pomogne u pripremi. Za izbor gostiju, uz naše slušatelje s kojima komuniciramo putem društvenih mreža, najzaslužnija je naša glazbena urednica Edita Rob Banić koja poznaje cijelu našu glazbenu scenu, pa sve što zamislimo, ona nam i ostvari.

Dosad je bilo dosta zanimljivih anegdota u emisiji, koje su prenijeli svi mediji, poput Tereze koja je govorila o Macronovoj ženi ili Kalembera koji je pričao kako se s bivšom suprugom držao za ruke kada su se razvodili. Koje biste još priče izdvojili?

Bilo ih je puno. Sjediti u studiju preko puta ljudi uz čije sam pjesme odrastao i dobiti priliku za razgovor s njima je stvarno za mene ostvarenje dječačkog sna. Svaki od gostiju je poseban na svoj način, oni su puni anegdota. Neki te tjeraju na smijeh do suza u eteru, drugi prenesu toliku emociju, npr. gospon Marinko Colnago, član Novih fosila, uskoro će proslaviti 80. rođendan, on je takav šarmer, zabavnjak i zaista ima poseban smisao za humor, na prvu to nikada ne bih pomislio, a u emisiji nam je otkrio da mu i dan-danas bacaju grudnjake na koncertima. S Gazdama smo nakon emisije proslavili gostovanje, Jasmin Stavros nam je otkrio kako je pjesma "Kad se prijatelji rastaju" prorokovala rat. Mario Roth iz Vigora nam je rekao da bi, da se ne bavi glazbom, bio direktor cirkusa. Miroslav Škoro priznao nam je da se puno bolje snalazi u glazbenim vodama nego političkim. Ivana Kovač nam je pričala o Mišinom zdravlju, Minea kako je smrti gledala u oči... Teško je izdvojiti neku priču, jer svaka je posebna na svoj način, a svaki naš gost i njegova priča stvarali su veliki dio povijesti naše glazbene scene.

Javljaju li vam se gosti i slušatelji nakon emisije? Kakvi su komentari?

Komentari su stvarno pozitivni, ponekad me slušatelji malo pokude jer nisam baš pitao sva pitanja koja nam oni šalju, ali jednostavno vjerujete da nam ne stane sve u dva sata emisije. Gotovo pa svi izvođači su mi se privatno javili nakon emisije. Često se žale da nisu baš planirali toliko otkriti, ali emisija stvarno ostavi jako dobar dojam na njih. Šokirani su koliko ih dobro istražimo. Ono što je stvarno najbitnije je da smo svi zadovoljni - slušatelji, izvođači, ali i mi.

Student ste pete godine Ekonomskog fakulteta, koji su vam planovi nakon diplome? Je li radio vaš životni poziv, ili ćete možda tražiti posao u ekonomskoj struci?

Tek kada to tako kažete, shvatim da sam ostario. Diploma je svakako jedan vid sigurnosti i dobro ju je imati, ali nisam jedan od onih koji voli previše planirati u životu. Trenutno jako uživam u onome što radim i sretan sam za mikrofonom, a to mi je najbitnije.

Koje još goste imate u planu? Imate li i planova za druge projekte na radiju?

Happy FM je mlada zvijezda na radijskoj sceni, ali u samo par mjeseci stvarno smo uspjeli pronaći svoje mjesto pod suncem. Svi izvođači domaće zabavne glazbe uskoro mogu očekivati naš poziv, ako ga već nisu dobili, a vjerujete da ga mnogi s nestrpljenjem iščekuju. Iza nas je napunjena Arena Zagreb i prvi Happy Fest koji je okupio šest velikih imena poput Željka Bebeka, Mate Bulića, Jole, Zlatka Pejakovića, Maje Šuput i Dražena Zečića. Puno toga je još ispred nas, imamo velike planove, a od Happy FM-a uvijek možete očekivati neočekivano.

