Ella Dvornik prokomentirala žene koje obavljaju muške poslove: 'Pratite trendove'

Najpopularnija domaća influencerica Ella Dvornik svoje mnogobrojne pratitelje na društvenim mrežama svakodnevno animira stavljanjem raznovrsnih tema na dnevni red. Danas se obratila ženskom dijelu publike jednom motivacijskom porukom. Naime, Ella je u Instagram pričama podijelila objavu jednog stranog profila koja poručuje kako pripadnicama ljepšeg spola nije potrebno visoko obrazovanje da bi zaradile pristojnu plaću.

- Pratite trendove žene - savjetovala je Dvornikova ispod fotografije na kojoj piše: - Žene preskaču fakultet kako bi zaradile veći novac radeći kao električarke, mehaničarke i vozačice kamiona - a odnosi se na članak koji tematizira sve veće troškove obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Trendovi o kojima Ella govori odnose se na prošlogodišnji rast od 16 posto po pitanju upisa u strukovne škole, uključujući i žene koje se sve više usmjeravaju na dominantno muška zanimanja.

Podsjetimo, na prošlogodišnjoj konferenciji Beep Up Ella je ispričala kako nikada nije završila srednju školu. Influencerica je pohađala Umjetničku školu u Zagrebu koju je odlučila napustiti kako bi snimala seriju "Rođaci" koja na kraju nikada nije zaživjela na ekranima. – Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa – ispričala je Ella koja je srednju školu napustila u drugom razredu. Dodala je kako je naučila brojne lekcije o životu i bez srednje škole.

– Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno – poručila je Ella. Treći razred trebala je nastaviti u Centru za dopisno obrazovanje, a roditelji Danijela i Dino tada su je podržali kada je odlučila napustiti školu kako bi snimala seriju. Ali njezin djed Boris Dvornik, naš poznati glumac koji je preminuo 2008. godine, nije bio oduševljen idejom da Ella napusti školu.

Naime, nije mu smetalo što će se baviti glumom, više je bio zabrinut zbog činjenice što neće ići u školu. Ellini roditelji pristali su na ovaj aranžman jer je treći razred trebala završiti u Centru za dopisno obrazovanje, a Danijela je tada rekla: – Ta škola ima gotovo fakultetsku nastavu: prvo se slušaju predavanja, a onda u dogovoru s profesorima polažu ispiti. Shvatila sam da je to, zapravo, vrlo dobar izbor za Ellu jer je ona klasičan kampanjac, koji uči tek kad zagusti. Pravo je čudo da je vrlo dobra učenica s obzirom na minimalan trud koji ulaže. Vjerujte mi, nikad je nisam vidjela za knjigom.

