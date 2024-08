Ecija Ojdanić pohvalila se uspjehom: 'Ostvario se san male djevojčice'

Glumica Ecija Ojdanić (50) dobila je nagradu koju je priželjkivala godinama, a to je podijelila i na društvenim mrežama. Naime, Eciji je dodijeljena Nagrada Grada Drniša za ostvarena postignuća na kulturnim događanjima u prethodnoj godini u Drnišu. "Drniš je oduvijek bio poseban grad za mene, još dok sam bila mala djevojčica i igrala se ispod Meštrovićevog Vrela života u parku i gubila se u labirintu koji mi danas izgleda smiješno malim. I nakon što smo preselili u Split, svaki posjet pokojnoj baki Mariji bio je povezan s najboljim zabavama na Kevića strani, gdje su moji ujaci, rodice i rođaci svirali razne instrumente, stvarajući najveće i najljepše zabave. Drniš je za mene uvijek imao poseban značaj i nosio odlike velikog grada u kojem žive dobri, pošteni, veseli, radišni i tolerantni ljudi", napisala je Ecija pa dodala:

"No, onda se dogodio taj nesretni rat. Počeli smo posjećivati rodbinu po skloništima, puni tjeskobe čekati vijesti s ratišta, a naša draga baka Marija došla je živjeti kod nas. Jadna baka, ostala je bez stvari koje je godinama pripremala za bolnicu, uključujući merlo koje je isplela 20 godina prije svoje smrti, želeći da ide s njom u grob i koje ritualno, dva puta godišnje, nanovo prala i štirkala. Kada je rat prošao i kad sam se prvi put vratila u Drniš, užasnula me razlika između slike koju sam nosila u srcu i glavi i onoga što sam tada vidjela u gradu.

Od tada je u meni rasla želja da Drniš vratim onom sjaju kakav je imao i kakvog sam ga pamtila kao djevojčica. No, uslijedile su formativne godine, obitelj, karijera i posao i ta je ideja pala u drugi plan. Ipak, ta ideja o festivalu nikada nije potpuno nestala. Hvala vam, svima, ostvarili ste san male djevojčice Ecije", zaključila je na Instagramu uz objavu u kojoj je podijelila fotografije s nagradom i sa sebi dragim ljudima. Za ovu priliku, glumica je izabrala ljubičastu haljinu na jedno rame.

Podsjetimo, glumica se često javlja na društvenim mrežama i pokazuje kako se druži s obitelji i prijateljima te kako provodi slobodno vrijeme. Ecija obožava trčanje, a svoje pripreme i uspjehe dijeli na društvenim mrežama. Tako se nedavno pohvalila velikim sportskim uspjehom na Instagramu. Naime, Ecija se tada javila s maratona održanog u Bratislavi. - Kakva nedjelja! Ne bih se sama na sebe kladila da će ovako završiti! Najkraće, veni, vidi, vici! Bratislava, po treći put! Usprkos savjetima raznih ljudi, i stručnih, a i emotivno angažiranih, koji su svi u glas vikali, ne, ne.. trči half, nemoj maraton, ostani kući, nemoj ništa trčati.. Imala si svojih pet minuta na Poloju.. - započela je objavu u kojoj je istaknula snimku s utrke.

- Imala sam neki svoj unutarnji glas, motiv, želju, poriv, da se vratim na 'mjesto zločina', i dam sve od sebe... Prošlu godinu drugo mjesto u kategoriji platila sam rupruturom zadnje lože - otkrila je, pa objasnila zašto se sada odvažila na ovu utrku:

- Vratila sam se načeta nakon otrčane prve ultre u životu ... Trener, fizioterapeut, kolege, muž, djeca, svi su govorili, svi uglas viču: "Ne luduj", ali odlučila sam slušati svoj unutarnji glas, i eto ga! Osamnaesta od žena sveukupno, prva u kategoriji, i PB, tj, personal best, i to čak za šest minuta! Say no more!' - zaključila je te dobila mnogo čestitki u komentarima.

