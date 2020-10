Ecija objavila emotivan status i pokazala dekolte: Oni koji odu uzmu djelić vas i odnesu ga

Bivša voditeljica Ecija Ivušić objavila je tri fotografije koje su nastale ovo ljeto. Pozirala je u sakou ispod kojeg je nosila samo grudnjak, a uz objavu je podijelila i status o ljudima koji su otišli iz njezinog života.

"Znate ono kad vam se u životu pojave ti neki ljudi, pa jedni odu, drugi ostanu, ali kako god, nakon njih znate da više nikad nećete biti isti. Ovi koji ostanu vas nose sa sobom i sretnete te djeliće vas tu i tamo. Sretnete ih dok vas vole, prihvaćaju, podržavaju i u situacijama kad rastete zajedno. A šta je s ovima koji odu? Oni jednostavno uzmu djelić vas i odnesu ga. Kad se to desi, jel se tražite nazad ili? Ja ne. Taj dio je ionako trebao otići skupa s njima. Dam im ga. Njihov je. Šta će mi više. Izrast će novi. Bolji. Koji se nosi, a ne odnosi" napisala je Ecija.

Foto: Instagram

Ecija je nedavno objavila jako emotivan status , te se raspisala o zahvalnosti prema svemu u životu. "Zahvalna sam. Sinoć sam zaspala zahvalna i probudila se još zahvalnija. Zahvalna sebi. Na intuiciji koja me nikada nije izdala, dobroti i empatiji koje nikada nisu izdale druge. Što duboko suosjećam, još dublje razumijem i najdublje volim. Zahvalna za svaki svoj korak, svaki test, svaku manu, svaku pogrešku. Za svaki atom formiranja svog bića. A najviše za srce. Koje ne izdaje. Mene. Tebe. Njih. Što nikoga ne mrzim, što nisam zavidna, ogorčena, što se ne bojim. Što sam ljubav i zračim ljubav. I što to svjetlo u meni nije mogla prigušiti ni jedna tama mog života", napisala je i dodala: "Zahvalna što sam izabrala svoje roditelje i što će moje dijete izabrati baš mene. Zahvalna što volim i njegujem svoje fizičko tijelo u kojem uzgajam zdravu dušu. Zahvalna i što imam sposobnost prije osjetiti tuđe duše, nego vidjeti tijelo. Zahvalna i što sam radije prevarena, nego pokvarena i naivna, nego manipulativna. Zahvalna što ne postoji ama baš ništa s čime me možeš spustiti, osim činjenicom da ljubav ne postoji. A svjesna sam činjenice da ljubav postoji dokle god je u meni. Zahvalna sam", zaključila je.