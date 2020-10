Nakon kritika o njezinoj pobjedi Neda poručuje: Ako to ne vidite fulali ste cijelu poantu

U zadnjoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pobijedila je pjevačica Neda Parmać koja se transformirala u pjevačicu Fleur East. Gledatelji su nakon emisije komentirali kako nije pravedno što je Severina pobijedila i smatrali su kako je puno bolja bila Lu Jakelić koja se u ovoj emisiji transformirala u Severinu. Nakon kritika publike i Neda se oglasila o cijeloj situaciji i na Instagramu je napisala:

- Ovaj tjedan imam više razloga za veselje a jedan od njih je i ovaj nastup s pjesmom koja mi je donijela pobjedu u TLZP-u . Volim tu stvar i bila sam šokirana i presretna kad sam vidjela da je gljiva uvrstila u repertoar i iako sam znala da me čeka puno posla, nakon Tereze ovo je bila prva točka koja me baš jako razveselila. Među ovom ekipom nema suparništva. U tih par mjeseci smo jedni drugima bili podrška, rame za plakanje i izvor dobre zafrkancije. Shvatila sam dovoljno rano da pobjeda u emisiji nije ništa više nego mogućnosti doniranja novca u udrugu po tvom izboru od strane Nove TV . To što mi je zapravo najbitnija stvar u cijeloj priči! Zahvaljujući Novoj i mojoj pobjedi, mogla sam napokon donirati u udrugu "Radost" iz Ploča. Nikad mi nije bio problem, dapače, zadovoljstvo mi je dijeliti "spotlight" s kolegama i kolegicama, evo pogledate kako se dobro zabavljam sa Pharellom, Severinom, Bregom, Arethom, Indirom, Majom, Nives, Franom i ekipom. Ne znam što vidite kad pogledate ovaj video ali ako se ne vidite koliko se mi dobro zabavljamo onda ste fulali cijelu poantu.

Nakon emisije većina komentara je glasila ovako: Lu je najbolja bila", "Lu, definitivno najbolja", "Lu je bila vrh", "Lu i Fabijan debelo ispred nje po izvedbama...", "Meni je Lu danas pobjednica. Severinu je skinula samo tako...