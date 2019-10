Dvostruka Oskarovka uhićena za vrijeme protesta ispred Kongresa

Jane Fonda je, kao što je i planirala, uhićena u petak ispred zgrade američkog Kongresa u sklopu napora da se priključi borbi protiv klimatskih promjena.

- Danas je policija Kongresa SAD-a uhitila 16 ljudi zbog nezakonitog prosvjeda na istočnoj strani zgrade - priopćila je u mailu Eva Malecki, direktorica za komunikacije kongresne policije. Svi će biti optuženi za neovlašteno okupljanje, ometanje i stvaranje nereda - dodala je.

Mike Valerio, reporter vošingtonske tv mreže WUSA, objavio je video snimku na Twitteru na kojoj se vidi 82-godišnjakinja odjevena u crveno, kojoj je policija na ruke stavila lisice te je privodi sa stuba kongresne zgrade. Malena skupina prosvjednika stoji pored nje te plješće.

Fonda, glumica ovjenčana brojnim nagradama te aktivistica i bivši model, nedavno se preselila iz svojeg losanđeleskog doma u Washington na četiri mjeseca kako bi se priključila pokretu protiv klimatskih promjena. Inspirirana je mladom švedskom aktivisticom Gretom Thunberg i Randallom Robisonom, odvjetnikom koji je prosvjedovao ispred zgrade južnoafričkog veleposlanstva 1980-ih da se zaustavi aparthejd. Fondino uhićenje dio je njezina plana niza edukativnih tjednih okupljanja ispred Kongresa kako bi od vlade zahtijevala da bude djelotvorna u borbi protiv klimatskih promjena. Ti prosvjedi koje je Fond nazvala "Vatrogasne vježbe petkom" održavat će se u 11 sati prijepodne petkom ispred zgrade Kongresa, rekla je u nedavnom intervjuu za list Times.

Svaki tjedan bavit će se drugim problemom. Uključit će se skupine poput Greenpeace, Friends of the Earth i Oil Change International, koji su svi protiv klimatskih promjena. U intervjuu Fonda je govorila o detaljima promjena koje će se zahtijevati na tim prosvjednim okupljanjima.

Rekla je da je najvažnije zaustavljanje svih novih dozvola za obradu fosilnih goriva na vodi i javnim zemljištima, jer bez obzira na to što radimo, ako to ne prestane, osuđeni smo na propast". Također je pozvala na to da se s vremenom postupno prestane s upotrebom fosilnih goriva tijekom 30 godina te da se osigura da radnici mogu pronaći poslove u drugim industrijama.

- Industrija fosilnih goriva morat će ostati bez milijardi i milijardi dolara u zemlji, i od njih će se tražiti da plate za nered koji su napravili - rekla je.

- I ne osjećam ni zrnce kajanja zbog činjenice da moramo ustrajati na tome. Jer da su rekli istinu prije 30 godina, prijelaz je mogao biti umjeren, mogao je biti postupan. Ali budući da su lagali i skrivali ono što znaju, sada moramo biti radikalni - istaknula je.

Fonda se nadala da će uzeti jednogodišnju stanku od Netflixove serije "Grace and Frankie", komične serije u kojoj igra, kako bi živjela u Washingtonu, no prema ugovoru ne može to učiniti. Kad serija završi, namjerava se vratiti na stube zgrade Kongresa, rekla je. Glumica ima dugu povijest političkog aktivizma. Sudjelovala je u pokretu za građanska prava 1960-ih, bila je glasan i kontroverzni protivnik vijetnamskog rata i podržavala je Crne pantere.

Dvostruka Oskarovka ranih 1970-ih uhićena je u zračnoj luci u Clevelandu pod sumnjom za krijumčarenje droge. Laboratorijski testovi poslije su potvrdili da su tablete koje je nosila bili vitamini. Ne boji se ponovnog zatvaranja.

"Imam 82 godine, proživjela sam to i prije", rekla je u intervjuu. "Mislim, ne mogu biti više napadnuta nego što već jesam. Pa što (Trump) može? Nemam što izgubiti", poručila je glumica.