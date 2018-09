Nije pristajala biti ono što su muškarci očekivali

Iako je bio legendom, ipak je bio hladan, više se brinuo o svojem statusu u javnosti nego o vlastitoj obitelji, misli su legendarne glumice Jane Fonde o svojem ocu Henryju Fondi. Veliki dio sjajnog HBO-ova dokumentarca “Jane Fonda u pet činova”, koji se počinje prikazivati 25. rujna, posvećen je upravo odnosu ikone ne samo Hollywooda nego i američkog društva općenito poglavito s ocem, a onda i drugim muškarcima koji su utjecali na njezin život.

Presudan Vijetnamski rat

Kad se kaže “pet činova”, onda se misli na Henryja (Fondu), Rogera (Vadima), Toma (Haydena), Teda (Turnera) i Jane (Fondu). Neobično otvoren dokumentarac režirala je Susan Lacy, koja je za HBO radila i film o Stevenu Spielbergu, pa se tako čini kako je prošlo vrijeme kada su se biografski filmovi gledali kao na hagiografska nekomercijalna djelca koja se ne isplati raditi. A Jane Fonda sve je samo ne dosadna tema, pogotovo kada se pravilno uobliči te se u film privuku njezini prijatelji poput Roberta Redforda i Lily Tomlin, Toma Haydena, koji je na nju imao velikog utjecaja, obitelji. Lacyin dokumentarac nedvosmisleno pokazuje na čemu počiva karizma Jane Fonde – na činjenici da je tijekom života konstantno odbijala biti ono što je društvo od nje očekivalo, kao i ono što su očekivali njezini muškarci. Rogerom Vadimom bila je fascinirana bez obzira na to što je znala na njegove brojne afere, djecu s drugim glumicama. Ne stidi se ni anegdota poput one kada je uvodnu scenu Vadimova sci-fi filma “Barbarella” morala snimati gola, pa se zbog toga opila votkom, da bi drugo jutro doznala kako je kroz kadar proletio šišmiš pa se sve moralo snimati ponovno. Njezin je brak s Vadimom, kao i onaj s aktivistom Tomom Haydenom, obilježio Vijetnamski rat. Iako ju je Vadim uvjeravao kako je to rat koji Amerika ne može dobiti (jer i njegova ga je Francuska izgubila), Fonda nije imala problema s prihvaćanjem rata jer “zašto bismo ga izgubili mi ako ste to uspjeli vi”, s Haydenom se uvjerila u njegov besmisao te se aktivno angažirala u antiratnim djelovanjima. Što ju je odvelo na tamnu stranu američkog društva, pod udar veterana i Nixonove administracije, koja ju je tretirala kao da je doba makartizma, čemu nije pomoglo ni to što je Fonda imala talent da ljudima stane na žulj.

Talent da stane na žulj

Naravno, veliki otac Henry imao je na nju presudan utjecaj, koji se osjećao praktično cijeloga života. Sve je u glumčevu životu bilo podređeno očuvanju njegova statusa kao sveameričkog junaka koji čuva vrijednosti na kojima je sazdana onodobna Amerika, pa je tako bilo uputno zataškati da se Fondina majka ubila, podsjećati kćer kako je loše građena i nije primjer. Tako se po filmu da zaključiti odakle dolazi taj gotovo fetišistički poriv njegovanja vlastite pojave. I sama Fonda u filmu kaže poneku o svojoj kosi i frizurama, a logično je da se ozbiljan dio filma bavi njenom karijerom fitness-ikone. Hayden i Fonda razmišljali su o tome kojim poslom namaknuti još novca za svoje aktivnosti, pa ne treba čuditi kako je snimanje prvog svjetskog uspjelog fitness-videa bio taj izbor. I prodalo se 17 milijuna primjeraka, donijelo joj slavu i uništilo najdulji brak od tri koja je imala. Tek će posljednje poglavlje donijeti osobnu katarzu i priznanje da je tek u 60-ima smogla snage izaći iz očeve sjene.

Pogledajte video: Bile su najljepše glumice Hollywooda i onda su lice uništile botoksom